https://ria.ru/20220628/voyna-1798863545.html

"Хотите войны?" Американцы назвали новый план НАТО в Европе безумием

"Хотите войны?" Американцы назвали новый план НАТО в Европе безумием - РИА Новости, 28.06.2022

"Хотите войны?" Американцы назвали новый план НАТО в Европе безумием

Американские пользователи Twitter резко отреагировали на планы Североатлантического альянса увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T20:51

2022-06-28T20:51

2022-06-28T20:51

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американские пользователи Twitter резко отреагировали на планы Североатлантического альянса увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч человек и расширить присутствие в Европе .Многие пользователи пришли в ужас от подобного заявления, поскольку уверены, что оно может привести к новому глобальному столкновению, развязанному из-за опрометчивых действий НАТО."В НАТО отчаянно хотят начала Третьей мировой", - поддержал его второй."Позвольте мне перефразировать: НАТО жаждет войны с Россией", - заметил третий."Это входило в их планы с самого начала. Никто не может обвинять в этом Россию, вся ответственность лежит на альянсе", - констатировал читатель.Некоторые пользователи предположили, что НАТО во главе с США не хватит смелости развязать войну с Россией, а их решение об увеличении группировки – это лишь пустая трата средств."Оружейная промышленность готовится заработать триллионы", - заключил другой.Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Как заявлял 19 июня генсек НАТО, участники встречи объявят, что Россия для альянса больше не партнер, а "угроза миру и стабильности". При этом, как ожидается, лидеры НАТО огласят решение о новом размещении сил в Европе.В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что задуманное НАТО увеличение контингента на восточном направлении планируется вне зависимости от решений грядущего саммита. По его мнению, это продолжение нарушающей договоренности линии военного блока на освоение территорий бывшего СССР и его приближение к российским границам.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем МИД обращал внимание, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом западные страны должны отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220628/nato-1798843349.html

https://ria.ru/20220628/bayden-1798863410.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798645151.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, европа, сша, нато, в мире