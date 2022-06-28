"Хотите войны?" Американцы назвали новый план НАТО в Европе безумием
Американцы предрекли начало войны из-за плана НАТО расширить присутствие в Европе
Совместные учения войск НАТО в Прибалтике. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Американские пользователи Twitter резко отреагировали на планы Североатлантического альянса увеличить численность сил быстрого реагирования с 40 до 300 тысяч человек и расширить присутствие в Европе .
Многие пользователи пришли в ужас от подобного заявления, поскольку уверены, что оно может привести к новому глобальному столкновению, развязанному из-за опрометчивых действий НАТО.
"Третья мировая война медленно приближается. Медленно, но верно. Другими словами, Россия была права", - написал юзер.
"В НАТО отчаянно хотят начала Третьей мировой", - поддержал его второй.
"Позвольте мне перефразировать: НАТО жаждет войны с Россией", - заметил третий.
"Это входило в их планы с самого начала. Никто не может обвинять в этом Россию, вся ответственность лежит на альянсе", - констатировал читатель.
Некоторые пользователи предположили, что НАТО во главе с США не хватит смелости развязать войну с Россией, а их решение об увеличении группировки – это лишь пустая трата средств.
"Блок выбрасывает деньги на ветер, у него нет намерения воевать. С кем? С Россией, у которой есть ядерное оружие? Да вы, наверное, шутите?!" - поинтересовался комментатор.
"Оружейная промышленность готовится заработать триллионы", - заключил другой.
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В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что задуманное НАТО увеличение контингента на восточном направлении планируется вне зависимости от решений грядущего саммита. По его мнению, это продолжение нарушающей договоренности линии военного блока на освоение территорий бывшего СССР и его приближение к российским границам.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем МИД обращал внимание, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом западные страны должны отказаться от курса на милитаризацию континента.
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