https://ria.ru/20220628/voyna-1798588196.html

Медведев рассказал, из-за чего может случиться война России с НАТО

Медведев рассказал, из-за чего может случиться война России с НАТО - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев рассказал, из-за чего может случиться война России с НАТО

Любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна, которая входит в НАТО, это будет означать конфликт... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:07

2022-06-28T00:07

2022-06-28T00:14

в мире

россия

украина

севастополь

нато

республика крым

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна, которая входит в НАТО, это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом, который фактически будет являться третьей мировой войной, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Речь будет фактически идти о третьей мировой войне, подчеркнул он.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и Североатлантический альянс. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера военного блока с расширенными возможностями.

https://ria.ru/20220627/delo-1798579426.html

россия

украина

севастополь

республика крым

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в мире, россия, украина, севастополь, нато, республика крым, дмитрий медведев