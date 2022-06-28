Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, из-за чего может случиться война России с НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/voyna-1798588196.html
Медведев рассказал, из-за чего может случиться война России с НАТО
Медведев рассказал, из-за чего может случиться война России с НАТО - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев рассказал, из-за чего может случиться война России с НАТО
Любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна, которая входит в НАТО, это будет означать конфликт... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:07
2022-06-28T00:14
в мире
россия
украина
севастополь
нато
республика крым
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151422/21/1514222106_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_9830155b3401f27a329b3dcd97d79134.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна, которая входит в НАТО, это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом, который фактически будет являться третьей мировой войной, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза Дмитрий Медведев.Речь будет фактически идти о третьей мировой войне, подчеркнул он.Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и Североатлантический альянс. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера военного блока с расширенными возможностями.
https://ria.ru/20220627/delo-1798579426.html
россия
украина
севастополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151422/21/1514222106_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_4b3d431cfdaa937be5d047fd93c858d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, севастополь, нато, республика крым, дмитрий медведев
00:07 28.06.2022 (обновлено: 00:14 28.06.2022)
 
Медведев рассказал, из-за чего может случиться война России с НАТО

Медведев: любая попытка посягнуть на Крым будет означать объявление войны России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 8 февраля 2018
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 8 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна, которая входит в НАТО, это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом, который фактически будет являться третьей мировой войной, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Речь будет фактически идти о третьей мировой войне, подчеркнул он.
"Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", — сказал Медведев, говоря о последствиях возможного вступления Украины в НАТО.
Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и Североатлантический альянс. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера военного блока с расширенными возможностями.
Самоподъемная плавучая буровая установка Таврида - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
Вчера, 22:30
СК возбудит дело из-за обстрела ВСУ плавучей буровой установки в Крыму
 
В миреРоссияУкраинаСевастопольНАТОРеспублика КрымДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала