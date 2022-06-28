00:07 28.06.2022 (обновлено: 00:14 28.06.2022)
Медведев рассказал, из-за чего может случиться война России с НАТО
Медведев: любая попытка посягнуть на Крым будет означать объявление войны России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 8 февраля 2018
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Любые попытки посягнуть на Крым будут расцениваться как объявление войны России, а если это сделает страна, которая входит в НАТО, это будет означать конфликт со всем Североатлантическим альянсом, который фактически будет являться третьей мировой войной, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Речь будет фактически идти о третьей мировой войне, подчеркнул он.
"Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", — сказал Медведев, говоря о последствиях возможного вступления Украины в НАТО.
Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019-го парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и Североатлантический альянс. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера военного блока с расширенными возможностями.