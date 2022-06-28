https://ria.ru/20220628/vino-1797037680.html

Как открыть вино без штопора: необычные способы и лайфхаки

Как открыть вино без штопора в домашних условиях: лучшие способы и лайфхаки

Как открыть вино без штопора: необычные способы и лайфхаки

Во время застолья могут возникнуть ситуации, когда нужно открыть бутылку с напитком, а штопора нет. В таких случаях можно применить различные лайфхаки для... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:29

2022-06-28T14:29

2022-06-28T17:27

вино

игристое вино

общество

россия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Во время застолья могут возникнуть ситуации, когда нужно открыть бутылку с напитком, а штопора нет. В таких случаях можно применить различные лайфхаки для откупоривания деревянной пробки, которые подойдут и для девушек. Как открыть бутылку вина в домашних условиях с использованием подручных средств — в материале РИА Новости.Как открыть бутылку винаЧто делать, если нужно открыть вино, а штопора под рукой нет? Практически на любой кухне найдутся “инструменты”, которые помогут откупорить бутылку.Многие пользуются простыми способами: выбивают или проталкивают пробку.Выбить пробкуТакой способ часто называют “женским”. Потребуется немного физической силы, чтобы стукнуть по дну бутылки. Но делать это нужно аккуратно, чтобы не разбить ее.Нужно обернуть бутылку полотенцем, одной рукой держать примерно на середине, а второй — за горлышком, пальцем придерживая пробку. Далее следует осторожно стучать дном о стол, землю или по другой твердой поверхности. Из-за меняющегося внутри бутылки давления пробка будет постепенно выходить. Необходимо следить за тем, как она продвигается, чтобы вино не пролилось.Способ достаточно простой и не требует большой физической силы. При этом не нужны никакие подручные средства, кроме полотенца.Протолкнуть пробкуОткупорить бутылку можно многими подручными средствами, в том числе ключами от двери, саморезом, плоскогубцами, гвоздем, молотком, вилкой, зажигалкой и др.Потребуется какой-нибудь тонкий острый предмет, с помощью которого нужно проткнуть пробку. Такой способ поможет понизить давление в бутылке. Потом следует надавить пальцем на пробку. Если не будет получаться, то следует воспользоваться любым предметом с тупым концом: маркером, ручкой ножа и др.Но при таком способе пробка может раскрошиться. Если это произошло, то необходимо перелить вино в другой сосуд. Для промывания напитка от кусочков пробки следует использовать сито или марлю.Понадобятся две канцелярские скрепки. Их нужно разогнуть только в центральной части, оставив края загнутыми. Далее в едва видимый просвет между краем горлышка и пробки аккуратно просунуть одну скрепку, можно использовать плоскогубцы.Верхнюю изогнутую часть скрепки необходимо распрямить и повернуть скрепку. Нижняя ее часть остается загнутой. То же самое проделать и со второй — вставить ее по другую сторону пробки. Верхние части скрепок, торчащие наружу, следует связать друг с другом, далее просунуть отвертку или ручку и тянуть вверх.С помощью ключей от двериУ некоторых умельцев получается открыть бутылку вина даже с помощью обычных ключей. Для этого нужно вставить заостренный конец ключа в пробку так, чтобы угол наклона был около 45 градусов. Далее необходимо прокручивать ключ в пробке, вытаскивая ее на себя.Саморез и плоскогубцыЭто один из самых безопасных способов открыть бутылку вина. В этом случае понадобится физическая сила, поэтому это подходящий вариант для мужских компаний.Нужно протолкнуть саморез в пробку таким образом, чтобы на поверхности оставалось 1,5-2 см. Далее необходимо взять плоскогубцы, захватить ими шляпку самореза и вытащить его вместе с пробкой. Вместо плоскогубцев подойдет молоток с наконечником в форме гвоздодера.Этот способ не поможет в том случае, если требуется открыть бутылку выдержанного вина - пробка может раскрошиться.Гвозди и молотокОткупоривание бутылки вина без штопора не всегда безопасно, особенно в домашних условиях. Но раз нет нужного инструмента, придется искать подручный. Одними из таких могут стать гвозди и молоток. Такой способ неудобен тем, что можно расковырять пробку, так и не откупорив бутылку. Большое значение имеет структура материала пробки и цепкость гвоздя.Как сделать: несколько гвоздей забить в пробку рядом друг с другом. Затем обратной стороной молотка, гвоздодером, подхватить шляпки и тащить. Есть шанс, что вместе с гвоздями удастся вытащить и пробку, но он невелик.Шило и шнурокПотребуется обычный шнурок от ботинок или любая бечевка. Также нужны шило, спица или плоская отвертка. На шнурке необходимо завязать крупный узел, сделать отверстие в пробке острым предметом, в которое и проталкивать шнурок до тех пор, пока его конец не окажется под заглушкой. Далее необходимо потянуть за шнурок — пробка должна выскочить из бутылки. Если он вытаскивается без закупорки, то нужно сделать более крупный узел.Есть дополнительный вариант с использованием шнурка. В этом случае подойдет кожаный. Необходимо также сделать отверстие с помощью острого предмета, а веревку согнуть пополам. Только теперь нужно протолкнуть узел в отверстие между стеклянным горлышком и пробкой. Он должен оказаться под пробкой, а оба конца веревки остаться сверху. Следует взять пальцами два "хвостика" и потянуть вверх, чтобы вытащить пробку.Это отличный способ для тех, кто отдыхает на природе, а подручных средств немного. Шнурок всегда найдется и поможет откупорить бутылку.Ножом или вилкойТакой метод подойдет не всем, так как довольно опасен. Недостаток в том, что пробка вылетает резко и есть вероятность, что она кого-нибудь поранит.Черенок вилки необходимо поставить под прямым углом и давить на пробку. Бутылку нужно держать крепко, чтобы она не перевернулась. Когда удастся откупорить бутылку, вилку можно оставить, чтобы она отталкивала пробку.Если под рукой есть нож, то его также можно использовать. Лезвие должно быть тонким и гладким. Пальцем следует немного вдавить пробку, под небольшим углом вставить лезвие ножа в пробку. Далее вращательными движениями выкручивать ее.ЗажигалкойЕсли в компании есть курильщики, то можно использовать зажигалку — нагреть горлышко бутылки, предварительно сняв фольгу с горлышка. Далее необходимо постепенно прокручивать бутылку и проводить огнем по горлышку, нагревая стекло по всей окружности. Так делать до тех пор, пока пробка не начнет выходить. Когда она покажется больше, чем наполовину, то дальше ее можно вытащить вручную.Способ достаточно безопасный, пробка выходит быстро. От огня зажигалки стекло не треснет. Важно нагревать место стыка бутылки и горлышка. Для ускорения процесса стоит включить зажигалку на максимальную мощность.ПолотенцемЭтот способ подойдет также и девушкам. Понадобится только стена и полотенце. Нужно обмотать нижнюю часть бутылки полотенцем и стучать донышком о стену. Главное, не переусердствовать, чтобы не разбить дно.Также можно обмотать бутылку полотенцем ниже середины, держать ее левой рукой горизонтально, а правой осторожно ударять по дну. Способ нельзя назвать самым лучшим — иногда он может не сработать. Твердые или острые предметы для легких ударов по дну бутылки не подойдут.Нагреванием в водеЕсли бутылка не из холодильника, то одним из простых способов является ее нагревание в воде. Для этого понадобится глубокая кастрюля. На ее дно следует положить полотенце, на которое поставить бутылку. Затем ее нужно погрузить ее в воду по горлышко и довести жидкость до кипения. В этом случае сработают физические законы. Воздух, находящийся внутри бутылки, расширится при нагревании и вытолкнет пробку.Можно наблюдать за процессом, как пробка выходит из горлышка по миллиметру в соответствии с повышающейся температурой воды. Резко пробка не вылетит, поэтому бутылку можно ставить вертикально. Однако такой способ не подойдет в том случае, если дело происходит на природе или бутылка слишком холодная — стекло может треснуть.Гусарский способЭтот метод откупоривания бутылки называется "сабраж", еще говорят – сабрировать бутылку. Название указывает на гусарскую саблю. Это самый быстрый способ избавиться от пробки. Гусарский способ подразумевает срезание горлышка с помощью острого предмета, например, ножа.Метод заключается в том, что нужно тупой стороной острого предмета под углом резко ударить по горлышку.Прежде чем приступить к использованию данного способа, нужно определить, с какой стороны стекло горлышка имеет наименьшую толщину. Обычно оно тоньше всего там, где выпуклая часть переходит в горлышко.Метод достаточно рискованный. Из-за неосторожного движения бутылка может разлететься вдребезги. Это прямая опасность и для того, кто пытается открыть бутылку, и для тех, кто находится рядом. Если осколки попали в вино, то пить такой напиток категорически запрещено.Стоит иметь в виду, что данный метод подходит для откупоривания бутылок с игристым вином.Другие интересные способыЕсть еще масса интересных способов откупорить бутылку с вином.Понадобится ботинок с плоской подошвой, желательно мужской, так как открытая пяточная часть в нем достаточно широкая — бутылка туда хорошо войдет. Нужно поставить в обувь бутылку, придерживая ее правой рукой. Левой рукой следует держать ботинок и этой “конструкцией” ударять о стену, направляя дно бутылки в сторону стены. Таким образом пробка должна выйти после нескольких ударов настолько, что дальше ее можно вытащить пальцами.Способ схож с тем, где используют саморезы. Конструкция из шурупа и плоскогубцев напоминает внешне штопор, поэтому такой метод должен сработать.Необходимо взять шуруп, вкрутить его в центр пробки так, чтобы сверху осталось 0,5-1 см. Затем с помощью плоскогубцев потянуть за шляпку. Стоит иметь в виду, что если пробка некачественная, то она может раскрошиться.Как нельзя открыватьБутылка, сделанная из стекла, довольно хрупкая, и при любом неосторожном движении застолье может быть испорчено. Поэтому при использовании вышеперечисленных способов в первую очередь следует быть аккуратными.При откупорке бутылки важна не сила, а знание законов физики, которые помогут правильно направить силу, чтобы добиться результата.Стоит отказаться от рискованных методов: срезание горлышка ножом, саблей или мечом. За отсутствием опыта порадовать гостей вряд ли получится.Не стоит ковырять пробку — оставшиеся в вине крошки испортят его вкус, а это уже никак не исправить. Так что лучше всегда заранее запасаться штопором.Использовать зажигалку для откупорки бутылки тоже нужно в самом крайнем случае, так как безопасным такой способ не назвать, стекло может лопнуть и поранить окружающих.Советы сомельеСомелье Максим Ольшанский дает несколько рекомендаций по откупориванию бутылки вина без штопора: “Пользоваться подручными средствами без классического штопора или ножа сомелье категорически не приветствуют. Можно еще взять “цыганский” штопор (он представляет собой ручку с тонкими щипцами, позволяющими бережно извлечь даже старую и хрупкую пробку). Для женской компании рекомендую взять блеск для губ, который есть практически в каждой дамской сумочке. Его используют как ручку ножа. Главное, чтобы тюбик был меньше диаметра пробки. Подойдет тушь или помада. Нужно давить на предмет всем корпусом, а не только напрягать мышцы рук. При этом, стоит помнить о мерах безопасности и не переусердствовать.Если все-таки пробка оказалась в вине, то вставленные поперек горлышка вилка или ложка могут не спасти ситуацию — напиток будет расплескиваться. Можно использовать ленточку из синтетической ткани, например, для упаковки подарков. Следует сделать петельку и опустить ее внутрь, поддеть ею пробку и вытащить. Проходит пробка наружу в этом случае проще, чем в тот момент, когда ее только откупоривают.Предложенные методы могут испортить структуру вина, так как благородный напиток требует к себе бережного отношения. Нагрев, встряска, попадание различных предметов в напиток — все это испортит его вкус.Чтобы избежать неприятностей, лучше всего уже во время приобретения вина выбирать бутылку со стеклянной или откручивающейся пробкой. Если дома есть швейцарский нож, то он тоже может пригодиться. Про этот предмет многие забывают.Если все-таки штопора под рукой не оказалось, то лучше использовать те предметы, которые могут нанести напитку наименьший вред: саморез, ключ или нож. Также можно обратиться к соседям — у них может оказаться заветный штопор”.

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/shampanskoe-1589318680.html

https://realty.ria.ru/20210709/alkogol-1740316559.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вино, игристое вино, общество, россия