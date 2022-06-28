https://ria.ru/20220628/uzbekistan-1798741952.html
Из Санкт-Петербурга появились новые рейсы в Бухару
Из Санкт-Петербурга появились новые рейсы в Бухару - РИА Новости, 28.06.2022
Из Санкт-Петербурга появились новые рейсы в Бухару
Qanot Sharq запустила во вторник рейсы между Санкт-Петербургом и Бухарой в Узбекистане, сообщает управляющая компания аэропорта "Пулково" — "Воздушные ворота... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:10
2022-06-28T16:10
2022-06-28T16:10
туризм
туризм
бухара
санкт-петербург
узбекистан
пулково (аэропорт)
airbus a320
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Qanot Sharq запустила во вторник рейсы между Санкт-Петербургом и Бухарой в Узбекистане, сообщает управляющая компания аэропорта "Пулково" — "Воздушные ворота Северной столицы".В начале июня сообщалось, что авиавласти России и Узбекистана договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю."Сегодня, 28 июня, из аэропорта Пулково авиакомпания Qanot Sharq запустила регулярные прямые рейсы в Бухару. Согласно расписанию, вылететь из Санкт-Петербурга по маршруту можно по вторникам", — говорится в сообщении.Qanot Sharq эксплуатирует на маршруте воздушные суда Airbus A320, вмещающие до 174 пассажиров.Отмечается, что Бухара – один из самых древних городов Средней Азии, где много веков назад проходили караваны Великого шелкового пути. В современной Бухаре можно увидеть более 140 архитектурных памятников. Среди них мавзолей Саманидов, недавно отметивший свое тысячелетие, Кош-медресе и комплекс Пои-Калян, история которых насчитывает около 2300 лет.В настоящее время авиасообщение между Санкт-Петербургом и Бухарой также обеспечивает авиакомпания Uzbekistan Airways.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, бухара, санкт-петербург, узбекистан, пулково (аэропорт), airbus a320, новости - туризм, туристы, куда можно лететь
Из Санкт-Петербурга появились новые рейсы в Бухару
Авиакомпания Узбекистана Qanot Sharq запустила рейсы между Петербургом и Бухарой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Qanot Sharq запустила во вторник рейсы между Санкт-Петербургом и Бухарой в Узбекистане, сообщает управляющая компания аэропорта "Пулково" — "Воздушные ворота Северной столицы".
В начале июня сообщалось, что авиавласти России и Узбекистана договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю.
"Сегодня, 28 июня, из аэропорта Пулково авиакомпания Qanot Sharq запустила регулярные прямые рейсы в Бухару. Согласно расписанию, вылететь из Санкт-Петербурга по маршруту можно по вторникам", — говорится в сообщении.
Qanot Sharq эксплуатирует на маршруте воздушные суда Airbus A320, вмещающие до 174 пассажиров.
Отмечается, что Бухара – один из самых древних городов Средней Азии, где много веков назад проходили караваны Великого шелкового пути. В современной Бухаре можно увидеть более 140 архитектурных памятников. Среди них мавзолей Саманидов, недавно отметивший свое тысячелетие, Кош-медресе и комплекс Пои-Калян, история которых насчитывает около 2300 лет.
В настоящее время авиасообщение между Санкт-Петербургом и Бухарой также обеспечивает авиакомпания Uzbekistan Airways.