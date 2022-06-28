https://ria.ru/20220628/uzbekistan-1798741952.html

Из Санкт-Петербурга появились новые рейсы в Бухару

Из Санкт-Петербурга появились новые рейсы в Бухару - РИА Новости, 28.06.2022

Из Санкт-Петербурга появились новые рейсы в Бухару

Qanot Sharq запустила во вторник рейсы между Санкт-Петербургом и Бухарой в Узбекистане, сообщает управляющая компания аэропорта "Пулково" — "Воздушные ворота... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:10

2022-06-28T16:10

2022-06-28T16:10

туризм

туризм

бухара

санкт-петербург

узбекистан

пулково (аэропорт)

airbus a320

новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Qanot Sharq запустила во вторник рейсы между Санкт-Петербургом и Бухарой в Узбекистане, сообщает управляющая компания аэропорта "Пулково" — "Воздушные ворота Северной столицы".В начале июня сообщалось, что авиавласти России и Узбекистана договорились увеличить частоту полетов на маршруте Москва — Ташкент с 25 до 39 рейсов в неделю."Сегодня, 28 июня, из аэропорта Пулково авиакомпания Qanot Sharq запустила регулярные прямые рейсы в Бухару. Согласно расписанию, вылететь из Санкт-Петербурга по маршруту можно по вторникам", — говорится в сообщении.Qanot Sharq эксплуатирует на маршруте воздушные суда Airbus A320, вмещающие до 174 пассажиров.Отмечается, что Бухара – один из самых древних городов Средней Азии, где много веков назад проходили караваны Великого шелкового пути. В современной Бухаре можно увидеть более 140 архитектурных памятников. Среди них мавзолей Саманидов, недавно отметивший свое тысячелетие, Кош-медресе и комплекс Пои-Калян, история которых насчитывает около 2300 лет.В настоящее время авиасообщение между Санкт-Петербургом и Бухарой также обеспечивает авиакомпания Uzbekistan Airways.

https://ria.ru/20220607/uzbekistan-1793752008.html

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Лана Баева

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