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Суд оштрафовал UPS на миллион рублей за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал UPS на миллион рублей за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 28.06.2022
Суд оштрафовал UPS на миллион рублей за отказ локализовать данные россиян
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей компанию по доставке грузов UPS за отказ локализовать данные россиян,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:18
2022-06-28T12:18
2022-06-28T12:18
технологии
россия
ups
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей компанию по доставке грузов UPS за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным United Parcel Service, Inc. (UPS) в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ... Назначить административный штраф в размере 1 миллион рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.В мае Роскомнадзор составил первые административные протоколы по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ на Airbnb, Pinterest, Apple, Twitch, UPS и Likee, не локализовавших базы данных в РФ, по которым им грозит штраф до 6 миллионов рублей.Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.UPS - американская компания, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, ups, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Суд оштрафовал UPS на миллион рублей за отказ локализовать данные россиян
Суд оштрафовал на миллион рублей компанию UPS за отказ локализовать данные россиян