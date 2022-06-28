https://ria.ru/20220628/ukraintsy-1798590508.html

Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания

Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров и... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:47

2022-06-28T00:47

2022-06-28T00:47

специальная военная операция на украине

евросоюз

украина

в мире

москва

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769811555_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f393808dd898f7ff1fb4bb0ec3b39860.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров и успешную экономическую модель.В интервью газете "Аргументы и факты" он напомнил, что в последние годы украинцам пришлось тяжело. "К экономическим трудностям добавились многообразные оранжевые и прочие майданы, чехарда случайных и странных фигур в президентском кресле, постоянные попытки Запада сделать из украинцев послушную прислугу (в том числе — в прямом смысле этого слова, если вспомнить то, чем занимаются украинцы в странах ЕС)", — сказал Медведев."Но я уверен, что украинский народ преодолеет эти испытания. Выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров, справедливые законы и успешную экономическую модель. И я совсем не уверен, что эта модель будет связана с Евросоюзом", — добавил Медведев.

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798588648.html

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, украина, в мире, москва, дмитрий медведев