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Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания - РИА Новости, 28.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ukraintsy-1798590508.html
Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания
Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров и... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:47
2022-06-28T00:47
специальная военная операция на украине
евросоюз
украина
в мире
москва
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров и успешную экономическую модель.В интервью газете "Аргументы и факты" он напомнил, что в последние годы украинцам пришлось тяжело. "К экономическим трудностям добавились многообразные оранжевые и прочие майданы, чехарда случайных и странных фигур в президентском кресле, постоянные попытки Запада сделать из украинцев послушную прислугу (в том числе — в прямом смысле этого слова, если вспомнить то, чем занимаются украинцы в странах ЕС)", — сказал Медведев."Но я уверен, что украинский народ преодолеет эти испытания. Выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров, справедливые законы и успешную экономическую модель. И я совсем не уверен, что эта модель будет связана с Евросоюзом", — добавил Медведев.
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евросоюз, украина, в мире, москва, дмитрий медведев
00:47 28.06.2022
 
Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания

Медведев: украинский народ преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что украинский народ преодолеет все испытания и выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров и успешную экономическую модель.
В интервью газете "Аргументы и факты" он напомнил, что в последние годы украинцам пришлось тяжело. "К экономическим трудностям добавились многообразные оранжевые и прочие майданы, чехарда случайных и странных фигур в президентском кресле, постоянные попытки Запада сделать из украинцев послушную прислугу (в том числе — в прямом смысле этого слова, если вспомнить то, чем занимаются украинцы в странах ЕС)", — сказал Медведев.
"Но я уверен, что украинский народ преодолеет эти испытания. Выберет для себя лучшее будущее, сильных лидеров, справедливые законы и успешную экономическую модель. И я совсем не уверен, что эта модель будет связана с Евросоюзом", — добавил Медведев.
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