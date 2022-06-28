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Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину - РИА Новости, 28.06.2022
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Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину
Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину - РИА Новости, 28.06.2022
Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что лидеры стран G7 выразили беспокойство с связи продвижением российских войск на украинской территории, добавив,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:33
2022-06-28T19:33
в мире
владимир зеленский
украина
россия
g7
саммит g7
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РИМ, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что лидеры стран G7 выразили беспокойство с связи продвижением российских войск на украинской территории, добавив, что поддержка "Семерки" будет соответствовать нуждам Украины для самообороны.Отвечая на вопрос о "сомнениях" относительно возможности Украины вернуть утраченные территории, премьер заявил, что среди лидеров "Семерки" существует "беспокойство" в связи с "постоянным" прогрессом российских войск. Владимир Зеленский, отметил Драги, в ходе выступлении на саммите G7 заявил о планах контрнаступления и выразил надежду на его успех."Поддержки до сих пор было достаточно, чтобы позволить Украине защитить себя. Как я сказал, мира не будет, если Украина не сможет защитить себя, будет подчинение и угнетение, но не мир. Поддержка "Большой семерки" оказалась крайне необходима для самозащиты. Это стало для всех неожиданностью: никто не думал, что Украина может защищаться эффективно и мужественно. За последние несколько недель российские силы продвинулись вперед, мы задаем себе вопросы, но поддержка Украины продолжается адекватным образом", - сказал премьер.
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в мире, владимир зеленский, украина, россия, g7, саммит g7
19:33 28.06.2022
 
Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину

Премьер Италии Драги: поддержка Украины странами G7 будет соответствовать ее нуждам

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что лидеры стран G7 выразили беспокойство с связи продвижением российских войск на украинской территории, добавив, что поддержка "Семерки" будет соответствовать нуждам Украины для самообороны.
"В последние дни, в последние недели Россия постоянно продвигалась вперед. Но это не значит, что поддержка Украины прекратится. Она продолжится адекватным образом", - заявил Драги на итоговой конференции после саммита.
Отвечая на вопрос о "сомнениях" относительно возможности Украины вернуть утраченные территории, премьер заявил, что среди лидеров "Семерки" существует "беспокойство" в связи с "постоянным" прогрессом российских войск. Владимир Зеленский, отметил Драги, в ходе выступлении на саммите G7 заявил о планах контрнаступления и выразил надежду на его успех.
"Поддержки до сих пор было достаточно, чтобы позволить Украине защитить себя. Как я сказал, мира не будет, если Украина не сможет защитить себя, будет подчинение и угнетение, но не мир. Поддержка "Большой семерки" оказалась крайне необходима для самозащиты. Это стало для всех неожиданностью: никто не думал, что Украина может защищаться эффективно и мужественно. За последние несколько недель российские силы продвинулись вперед, мы задаем себе вопросы, но поддержка Украины продолжается адекватным образом", - сказал премьер.
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