https://ria.ru/20220628/ukraina-1798848542.html
Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину
Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину - РИА Новости, 28.06.2022
Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что лидеры стран G7 выразили беспокойство с связи продвижением российских войск на украинской территории, добавив,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:33
2022-06-28T19:33
2022-06-28T19:33
в мире
владимир зеленский
украина
россия
g7
саммит g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_0:0:3058:1721_1920x0_80_0_0_4c734a2ddb177c904a2aa3b94a6c3cc2.jpg
РИМ, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что лидеры стран G7 выразили беспокойство с связи продвижением российских войск на украинской территории, добавив, что поддержка "Семерки" будет соответствовать нуждам Украины для самообороны.Отвечая на вопрос о "сомнениях" относительно возможности Украины вернуть утраченные территории, премьер заявил, что среди лидеров "Семерки" существует "беспокойство" в связи с "постоянным" прогрессом российских войск. Владимир Зеленский, отметил Драги, в ходе выступлении на саммите G7 заявил о планах контрнаступления и выразил надежду на его успех."Поддержки до сих пор было достаточно, чтобы позволить Украине защитить себя. Как я сказал, мира не будет, если Украина не сможет защитить себя, будет подчинение и угнетение, но не мир. Поддержка "Большой семерки" оказалась крайне необходима для самозащиты. Это стало для всех неожиданностью: никто не думал, что Украина может защищаться эффективно и мужественно. За последние несколько недель российские силы продвинулись вперед, мы задаем себе вопросы, но поддержка Украины продолжается адекватным образом", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798729656.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576383811_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_5c02b2a57a46882dd461e3801cc89a21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, россия, g7, саммит g7
Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину
Премьер Италии Драги: поддержка Украины странами G7 будет соответствовать ее нуждам