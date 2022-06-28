https://ria.ru/20220628/ukraina-1798848542.html

Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину

Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину - РИА Новости, 28.06.2022

Драги заявил, что страны G7 продолжат поддерживать Украину

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что лидеры стран G7 выразили беспокойство с связи продвижением российских войск на украинской территории, добавив,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:33

2022-06-28T19:33

2022-06-28T19:33

в мире

владимир зеленский

украина

россия

g7

саммит g7

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РИМ, 28 июн - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что лидеры стран G7 выразили беспокойство с связи продвижением российских войск на украинской территории, добавив, что поддержка "Семерки" будет соответствовать нуждам Украины для самообороны.Отвечая на вопрос о "сомнениях" относительно возможности Украины вернуть утраченные территории, премьер заявил, что среди лидеров "Семерки" существует "беспокойство" в связи с "постоянным" прогрессом российских войск. Владимир Зеленский, отметил Драги, в ходе выступлении на саммите G7 заявил о планах контрнаступления и выразил надежду на его успех."Поддержки до сих пор было достаточно, чтобы позволить Украине защитить себя. Как я сказал, мира не будет, если Украина не сможет защитить себя, будет подчинение и угнетение, но не мир. Поддержка "Большой семерки" оказалась крайне необходима для самозащиты. Это стало для всех неожиданностью: никто не думал, что Украина может защищаться эффективно и мужественно. За последние несколько недель российские силы продвинулись вперед, мы задаем себе вопросы, но поддержка Украины продолжается адекватным образом", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798729656.html

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в мире, владимир зеленский, украина, россия, g7, саммит g7