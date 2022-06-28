https://ria.ru/20220628/ukraina-1798737901.html

Поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине, заявил Лавров

Поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 28.06.2022

Поставки оружия лишь продлевают конфликт на Украине, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал контрпродуктивными и вредными планы США поставлять Киеву системы ПРО NASAMS средней и большой дальности, министр подчеркнул,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:30

2022-06-28T15:30

2022-06-28T15:47

специальная военная операция на украине

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украина

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал контрпродуктивными и вредными планы США поставлять Киеву системы ПРО NASAMS средней и большой дальности, министр подчеркнул, что чем дольше будут доиться поставки вооружений Украине, тем больше задач Россия будет выполнять "на земле"."Эти планы (по поставкам про) осуществляются на фоне громогласных заявлений о недопустимости достижения мира на условиях Российской Федерации, о недопустимости начала мирных переговоров, пока Украина не добьется решающего перелома в боевых действиях", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что в Москве подобная линия, которую занял Запад, представляется "абсолютно контрпродуктивной и вредной". "Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт", - сказал Лавров. "Чем больше будет поставляться оружия, которое призвано продлить конфликт, продлить страдания мирных граждан, которые постоянно живут под обстрелами украинского режима, тем больше задач мы будем выполнять на земле. Задачи эти будут выполнены", - резюмировал министр.

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр, нато