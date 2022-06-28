Рейтинг@Mail.ru
Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" на Украине - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798729656.html
Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" на Украине
Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" на Украине - РИА Новости, 28.06.2022
Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" в конфликте на Украине. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:13
2022-06-28T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
g7
франция
эммануэль макрон
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg
ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" в конфликте на Украине."Россия не может и не должна победить, и, следовательно, наша поддержка Украине и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько потребуется, и с необходимой интенсивностью в течение следующих недель и следующих месяцев", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершается во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_8028093de139bdc30f681e29fe823b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, g7, франция, эммануэль макрон, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр
15:13 28.06.2022
 
Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" на Украине

Макрон заявил, что Россия не может и не должна победить в конфликте на Украине

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
Перейти в фотобанк
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" в конфликте на Украине.
"Россия не может и не должна победить, и, следовательно, наша поддержка Украине и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько потребуется, и с необходимой интенсивностью в течение следующих недель и следующих месяцев", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.
Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершается во вторник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 08:00
"Украина стала триггером": что происходит с рейтингами западных лидеров
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаG7ФранцияЭммануэль МакронСанкции в отношении РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала