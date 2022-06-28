https://ria.ru/20220628/ukraina-1798729656.html

Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" на Украине

Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" на Украине - РИА Новости, 28.06.2022

Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" в конфликте на Украине. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:13

2022-06-28T15:13

2022-06-28T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

g7

франция

эммануэль макрон

санкции в отношении россии

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ПАРИЖ, 28 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия "не может и не должна победить" в конфликте на Украине."Россия не может и не должна победить, и, следовательно, наша поддержка Украине и наши санкции против России будут продолжаться столько, сколько потребуется, и с необходимой интенсивностью в течение следующих недель и следующих месяцев", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G7.Саммит G7 под председательством Германии проходит в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершается во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220627/politika-1797619062.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, g7, франция, эммануэль макрон, санкции в отношении россии, ситуация в днр и лнр