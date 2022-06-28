https://ria.ru/20220628/ukraina-1798725679.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский "Градами"
Украинские войска обстреляли Гольмовский "Градами" - РИА Новости, 28.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский "Градами"
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" и три снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:06
2022-06-28T15:06
2022-06-28T15:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
горловка
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789653101_0:107:1537:972_1920x0_80_0_0_5841a8bb7aae29a6bb6c782167c43c33.jpg
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" и три снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 14.40 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, войска Украины выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по населенному пункту Новобахмутовка. Обстрел был зафиксирован в 14.25 и велся из населенного пункта Розовка.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о четырех обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, по населенному пункту также производились выстрелы из танка. По Новобахмутовке войска Украины открыли огонь два раза, применяя мины калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
россия
луганская народная республика
украина
донецкая народная республика
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789653101_241:0:1537:972_1920x0_80_0_0_8c5c7f7c9b953ceec3663e6b5347c3ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, горловка, сцкк
15:06 28.06.2022 (обновлено: 15:21 28.06.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский "Градами"
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Гольмовскому