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Украинские войска обстреляли Гольмовский "Градами"

Украинские войска обстреляли Гольмовский "Градами" - РИА Новости, 28.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский "Градами"

Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" и три снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщает... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:06

2022-06-28T15:06

2022-06-28T15:21

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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" и три снаряда калибром 122 миллиметра по Гольмовскому в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 14.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Кодема – населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 14.40 – населенный пункт Курдюмовка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, войска Украины выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по населенному пункту Новобахмутовка. Обстрел был зафиксирован в 14.25 и велся из населенного пункта Розовка.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщило о четырех обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, по населенному пункту также производились выстрелы из танка. По Новобахмутовке войска Украины открыли огонь два раза, применяя мины калибром 120 миллиметров.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северу от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

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в мире, россия, луганская народная республика, украина, донецкая народная республика, горловка, сцкк