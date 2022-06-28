https://ria.ru/20220628/ukraina-1798717289.html
Украина рискует потерять металлургическую отрасль, заявил эксперт
Украина рискует потерять металлургическую отрасль, заявил эксперт - РИА Новости, 28.06.2022
Украина рискует потерять металлургическую отрасль, заявил эксперт
Украина может остаться без металлургической отрасли, на восстановление которой уйдут годы, заявил РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:41
2022-06-28T14:41
2022-06-28T14:54
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украина может остаться без металлургической отрасли, на восстановление которой уйдут годы, заявил РИА Новости руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев."Очевидно, что Украина, чей ВВП, по разным прогнозам, в этом году сократится не менее чем на 50%, потеряет сектор металлургии. А восстанавливать его придется долго — годами, причем для этого потребуется немало средств", - сказал он.По его словам, профинансировать восстановление отрасли Киеву могут ЕС или США, однако такое было бы возможно только в условиях мирной жизни.Также он считает, что для мирового рынка выпадающие объемы украинских производителей могут компенсировать компании из России."Но насколько это получится в условиях санкций и транспортных ограничений, пока сказать крайне сложно. Пока из-за профицита на внутреннем рынке стоимость продукции сталелитейной промышленности сокращается, а экспортные контракты в Азию быстро не заключаются", - сообщил Деев.Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, за первые 5 месяцев 2022 года украинские металлурги сократили производство стали на 52,8%, до 4,24 миллиона тонн в годовом исчислении. Производство чугуна упало на 53,3%, составив около 4,15 миллиона тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://ria.ru/20201207/spirt-1587906349.html
https://ria.ru/20220424/germaniya-1785206355.html
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в мире, экономика, украина, киев, сша, евросоюз
14:41 28.06.2022 (обновлено: 14:54 28.06.2022)
Украина рискует потерять металлургическую отрасль, заявил эксперт
Глава аналитического департамента AMarkets Деев: Украина может потерять сектор металлургии