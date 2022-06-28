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Зеленский захотел заставить детей изучать конституцию приспешника Мазепы - РИА Новости, 28.06.2022
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Зеленский захотел заставить детей изучать конституцию приспешника Мазепы
Зеленский захотел заставить детей изучать конституцию приспешника Мазепы - РИА Новости, 28.06.2022
Зеленский захотел заставить детей изучать конституцию приспешника Мазепы
Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу заявил, что "конституция", написанная в начале XVIII века Филипом Орликом, приспешником гетмана Ивана... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:24
2022-06-28T14:24
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу заявил, что "конституция", написанная в начале XVIII века Филипом Орликом, приспешником гетмана Ивана Мазепы, "рано или поздно" будет переведена с латыни на украинский и станет преподаваться в школах, в том числе в Донбассе и Крыму.Орлик был политическим деятелем запорожского войска в начале XVIII века, ближайшим соратником Мазепы, перешедшего на сторону шведского короля Карла XII в Северной войне против России. За заслуги шведский король обещал подписать разработанный Орликом политико-правовой проект - Договоры и постановления прав и вольностей войска запорожского. Документ принято называть "конституцией Филипа Орлика" или "Бендерской конституцией". Но шведский король документ так и не подписал, так как проиграл в войне с Россией."Конституция Филипа Орлика, которой более 300 лет, - первая письменная конституция Европы. Она будет переведена с латыни на украинский. И десятки тысяч экземпляров отправятся в украинские школы. Уверены, рано или поздно и конституцию Орлика, и конституцию независимой Украины точно будут изучать наши дети – в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне и в Крыму", - заявил Зеленский в видеообращении в Telegram-канале по случаю дня конституции Украины.
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в мире, украина, владимир зеленский
14:24 28.06.2022
 
Зеленский захотел заставить детей изучать конституцию приспешника Мазепы

Зеленский захотел заставить детей изучать конституцию приспешника Мазепы

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу заявил, что "конституция", написанная в начале XVIII века Филипом Орликом, приспешником гетмана Ивана Мазепы, "рано или поздно" будет переведена с латыни на украинский и станет преподаваться в школах, в том числе в Донбассе и Крыму.
Орлик был политическим деятелем запорожского войска в начале XVIII века, ближайшим соратником Мазепы, перешедшего на сторону шведского короля Карла XII в Северной войне против России. За заслуги шведский король обещал подписать разработанный Орликом политико-правовой проект - Договоры и постановления прав и вольностей войска запорожского. Документ принято называть "конституцией Филипа Орлика" или "Бендерской конституцией". Но шведский король документ так и не подписал, так как проиграл в войне с Россией.
"Конституция Филипа Орлика, которой более 300 лет, - первая письменная конституция Европы. Она будет переведена с латыни на украинский. И десятки тысяч экземпляров отправятся в украинские школы. Уверены, рано или поздно и конституцию Орлика, и конституцию независимой Украины точно будут изучать наши дети – в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне и в Крыму", - заявил Зеленский в видеообращении в Telegram-канале по случаю дня конституции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 04:24
В США заявили о планах украинских радикалов убить Зеленского из-за Донбасса
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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