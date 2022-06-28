https://ria.ru/20220628/ukraina-1798688082.html

Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины

Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины - РИА Новости, 28.06.2022

Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины

В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла", заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:40

2022-06-28T13:40

2022-06-28T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

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саммит g7

германия

олаф шольц

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла", заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы также уже обсудили... восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное - что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и... ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен "план Маршалла" для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит", - сказал Шольц.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Кирилл Волков

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