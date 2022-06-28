https://ria.ru/20220628/ukraina-1798688082.html
Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины
Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины - РИА Новости, 28.06.2022
Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины
В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла", заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:40
2022-06-28T13:40
2022-06-28T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
евросоюз
саммит g7
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла", заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы также уже обсудили... восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное - что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и... ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен "план Маршалла" для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит", - сказал Шольц.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:40 28.06.2022 (обновлено: 14:13 28.06.2022)
Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины
Шольц заявил о необходимости международного плана по восстановлению Украины