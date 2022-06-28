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Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины
Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины - РИА Новости, 28.06.2022
Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины
В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла", заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:40
2022-06-28T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
евросоюз
саммит g7
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла", заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц."Мы также уже обсудили... восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное - что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и... ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен "план Маршалла" для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит", - сказал Шольц.
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в мире, украина, g7, евросоюз, саммит g7, германия, олаф шольц, ситуация в днр и лнр
13:40 28.06.2022 (обновлено: 14:13 28.06.2022)
 
Шольц заявил о необходимости нового "плана Маршалла" для Украины

Шольц заявил о необходимости международного плана по восстановлению Украины

© AP Photo / Lisi NiesnerКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Lisi Niesner
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. В G7 решили, что для восстановления Украины нужен новый "план Маршалла", заявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Мы также уже обсудили... восстановление, для этого выделены средства, которые должны быть монетизированы, но самое важное - что мы хотим прийти к общей позиции с точки зрения G7 и... ЕС, чтобы дискутировать о восстановлении. Нам нужен "план Маршалла" для Украины, он должен быть хорошо спланирован и развит", - сказал Шольц.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаG7ЕвросоюзСаммит G7ГерманияОлаф ШольцСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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