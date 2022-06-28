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Страны G7 заявили, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798686865.html
Страны G7 заявили, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется
Страны G7 заявили, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется - РИА Новости, 28.06.2022
Страны G7 заявили, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется
Лидеры G7 заявили, что будут "поддерживать Украину" так долго, как потребуется, оказывая "военную и дипломатическую" помощь. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:37
2022-06-28T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
саммит g7
украина
g7
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что будут "поддерживать Украину" так долго, как потребуется, оказывая "военную и дипломатическую" помощь."Мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, оказывая необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку", - говорится в итоговом заявлении G7.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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в мире, саммит g7, украина, g7, ситуация в днр и лнр
13:37 28.06.2022 (обновлено: 14:12 28.06.2022)
 
Страны G7 заявили, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется

Страны G7 заявили, что будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что будут "поддерживать Украину" так долго, как потребуется, оказывая "военную и дипломатическую" помощь.
"Мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, оказывая необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку", - говорится в итоговом заявлении G7.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСаммит G7УкраинаG7Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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