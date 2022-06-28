https://ria.ru/20220628/ukraina-1798686865.html

Страны G7 заявили, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется

Страны G7 заявили, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется - РИА Новости, 28.06.2022

Страны G7 заявили, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется

Лидеры G7 заявили, что будут "поддерживать Украину" так долго, как потребуется, оказывая "военную и дипломатическую" помощь. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:37

2022-06-28T13:37

2022-06-28T14:12

специальная военная операция на украине

в мире

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g7

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры G7 заявили, что будут "поддерживать Украину" так долго, как потребуется, оказывая "военную и дипломатическую" помощь."Мы будем поддерживать Украину так долго, как это потребуется, оказывая необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку", - говорится в итоговом заявлении G7.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, саммит g7, украина, g7, ситуация в днр и лнр