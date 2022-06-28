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Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 28.06.2022
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Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины
Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 28.06.2022
Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины
Лидеры G7 планируют провести международную конференцию для сбора средств на восстановление Украины, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на черновик... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:14
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в мире
украина
g7
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры G7 планируют провести международную конференцию для сбора средств на восстановление Украины, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на черновик итогового заявления "Большой семерки"."Мы твердо намерены поддержать восстановление Украины путем проведения международной конференции по восстановлению", - цитирует агентство черновик итогового заявления.
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в мире, украина, g7
13:14 28.06.2022 (обновлено: 13:19 28.06.2022)
 
Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины

AFP: лидеры G7 планируют собрать международную конференцию по восстановлению Украины

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Флаги стран-участниц саммита G7. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры G7 планируют провести международную конференцию для сбора средств на восстановление Украины, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на черновик итогового заявления "Большой семерки".
"Мы твердо намерены поддержать восстановление Украины путем проведения международной конференции по восстановлению", - цитирует агентство черновик итогового заявления.
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