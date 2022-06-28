https://ria.ru/20220628/ukraina-1798677363.html

Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины

Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 28.06.2022

Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины

Лидеры G7 планируют провести международную конференцию для сбора средств на восстановление Украины, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на черновик... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:14

2022-06-28T13:14

2022-06-28T13:19

в мире

украина

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155774/05/1557740572_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_01645afbaaff424e00eaace3c0a9a625.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры G7 планируют провести международную конференцию для сбора средств на восстановление Украины, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на черновик итогового заявления "Большой семерки"."Мы твердо намерены поддержать восстановление Украины путем проведения международной конференции по восстановлению", - цитирует агентство черновик итогового заявления.

https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, g7