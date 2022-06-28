https://ria.ru/20220628/ukraina-1798677363.html
Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины
Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины - РИА Новости, 28.06.2022
Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины
Лидеры G7 планируют провести международную конференцию для сбора средств на восстановление Украины, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на черновик... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:14
2022-06-28T13:14
2022-06-28T13:19
в мире
украина
g7
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидеры G7 планируют провести международную конференцию для сбора средств на восстановление Украины, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на черновик итогового заявления "Большой семерки"."Мы твердо намерены поддержать восстановление Украины путем проведения международной конференции по восстановлению", - цитирует агентство черновик итогового заявления.
https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, g7
13:14 28.06.2022 (обновлено: 13:19 28.06.2022)
Лидеры G7 хотят собрать международную конференцию по восстановлению Украины
AFP: лидеры G7 планируют собрать международную конференцию по восстановлению Украины