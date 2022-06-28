https://ria.ru/20220628/ukraina-1798672284.html

Песков: Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток

Песков: Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток - РИА Новости, 28.06.2022

Песков: Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток

Украинские власти при желании могут прекратить военные действия в течение нескольких часов, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации о РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:57

2022-06-28T12:57

2022-06-28T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские власти при желании могут прекратить военные действия в течение нескольких часов, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации о планах президента Украины Владимира Зеленского завершить боевые действия до зимы.Он добавил, что российская сторона ориентируется на заявления Владимира Путина — "специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей". Песков уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, выступивший с обращением к лидерам G7, призвал спонсоров Украины максимально эффективно использовать следующие несколько месяцев. По его словам, "затяжной конфликт не в интересах украинского народа по объективным причинам".Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Зеленский заявил лидерам G7 о необходимости закончить конфликт до наступления зимы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков