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Песков: Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798672284.html
Песков: Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток
Песков: Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток - РИА Новости, 28.06.2022
Песков: Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток
Украинские власти при желании могут прекратить военные действия в течение нескольких часов, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации о РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:57
2022-06-28T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские власти при желании могут прекратить военные действия в течение нескольких часов, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации о планах президента Украины Владимира Зеленского завершить боевые действия до зимы.Он добавил, что российская сторона ориентируется на заявления Владимира Путина — "специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей". Песков уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, выступивший с обращением к лидерам G7, призвал спонсоров Украины максимально эффективно использовать следующие несколько месяцев. По его словам, "затяжной конфликт не в интересах украинского народа по объективным причинам".Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Зеленский заявил лидерам G7 о необходимости закончить конфликт до наступления зимы.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220627/britaniya-1798284820.html
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в мире, украина, владимир зеленский, дмитрий песков
12:57 28.06.2022 (обновлено: 13:46 28.06.2022)
 
Песков: Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток

Песков: Зеленский может прекратить военные действия за день, дав приказ сложить оружие

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области
Военнослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские власти при желании могут прекратить военные действия в течение нескольких часов, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации о планах президента Украины Владимира Зеленского завершить боевые действия до зимы.

"Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное — это уже размышления главы Украинского государства", — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что российская сторона ориентируется на заявления Владимира Путина — "специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей". Песков уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, выступивший с обращением к лидерам G7, призвал спонсоров Украины максимально эффективно использовать следующие несколько месяцев. По его словам, "затяжной конфликт не в интересах украинского народа по объективным причинам".
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Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Зеленский заявил лидерам G7 о необходимости закончить конфликт до наступления зимы.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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