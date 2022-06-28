12:57 28.06.2022 (обновлено: 13:46 28.06.2022)
Песков: Зеленский при желании может остановить спецоперацию до конца суток
Песков: Зеленский может прекратить военные действия за день, дав приказ сложить оружие
© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащий Украины устанавливает немецкую противотанковую мину в Донецкой области
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Украинские власти при желании могут прекратить военные действия в течение нескольких часов, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации о планах президента Украины Владимира Зеленского завершить боевые действия до зимы.
"Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное — это уже размышления главы Украинского государства", — сказал пресс-секретарь президента.
Он добавил, что российская сторона ориентируется на заявления Владимира Путина — "специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей". Песков уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Зеленский, выступивший с обращением к лидерам G7, призвал спонсоров Украины максимально эффективно использовать следующие несколько месяцев. По его словам, "затяжной конфликт не в интересах украинского народа по объективным причинам".
Кроме того, агентство Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС сообщило, что Зеленский заявил лидерам G7 о необходимости закончить конфликт до наступления зимы.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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