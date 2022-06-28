https://ria.ru/20220628/ukraina-1798667253.html

Киев хочет представить ситуацию в Кременчуге как вторую Бучу, заявили в ЛНР

Киев хочет представить ситуацию в Кременчуге как вторую Бучу, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022

Киев хочет представить ситуацию в Кременчуге как вторую Бучу, заявили в ЛНР

Киев, созывая срочное заседание Совета безопасности ООН, по всей видимости, хочет раскрутить с ударом по кременчугскому ТЦ такую же тему, как украинская... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T12:44

2022-06-28T12:44

2022-06-28T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

россия

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буча

кременчуг

оон

мвд лнр

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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Киев, созывая срочное заседание Совета безопасности ООН, по всей видимости, хочет раскрутить с ударом по кременчугскому ТЦ такую же тему, как украинская провокация в стиле Бучи, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Заседание СБ ООН по ситуации на Украине назначено на вторник. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат."Киев затребовал срочно собрать Совет безопасности ООН. По всей вероятности, хотят раскрутить такую же тему, как в Буче", - сказал Киселев в своем аккаунте в ТелеграммПо его словам, "это кременчугский торговый центр, где они хранили боеприпасы и подготавливали теробороновцев, где устроили за торговым центром в складских помещениях подготовку и обучение теробороновцев, там они снаряжали боеприпасы"."Поэтому сейчас этот фейк будут раздувать все больше и больше, рассказывать, что российские войска ударили ракетой, что погибли миллион людей. Война еще не началась, идет только спецоперация, а они уже в штанишки наклали. Ничего, посмотрим на эту комедию, к чему она приведет", - сказал помощник главы МВД ЛНР.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20220411/ukraina-1782862389.html

https://ria.ru/20220627/kremenchug-1798572910.html

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луганская народная республика

буча

кременчуг

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