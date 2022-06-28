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Киев хочет представить ситуацию в Кременчуге как вторую Бучу, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798667253.html
Киев хочет представить ситуацию в Кременчуге как вторую Бучу, заявили в ЛНР
Киев хочет представить ситуацию в Кременчуге как вторую Бучу, заявили в ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Киев хочет представить ситуацию в Кременчуге как вторую Бучу, заявили в ЛНР
Киев, созывая срочное заседание Совета безопасности ООН, по всей видимости, хочет раскрутить с ударом по кременчугскому ТЦ такую же тему, как украинская... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T12:44
2022-06-28T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
россия
луганская народная республика
буча
кременчуг
оон
мвд лнр
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Киев, созывая срочное заседание Совета безопасности ООН, по всей видимости, хочет раскрутить с ударом по кременчугскому ТЦ такую же тему, как украинская провокация в стиле Бучи, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Заседание СБ ООН по ситуации на Украине назначено на вторник. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат."Киев затребовал срочно собрать Совет безопасности ООН. По всей вероятности, хотят раскрутить такую же тему, как в Буче", - сказал Киселев в своем аккаунте в ТелеграммПо его словам, "это кременчугский торговый центр, где они хранили боеприпасы и подготавливали теробороновцев, где устроили за торговым центром в складских помещениях подготовку и обучение теробороновцев, там они снаряжали боеприпасы"."Поэтому сейчас этот фейк будут раздувать все больше и больше, рассказывать, что российские войска ударили ракетой, что погибли миллион людей. Война еще не началась, идет только спецоперация, а они уже в штанишки наклали. Ничего, посмотрим на эту комедию, к чему она приведет", - сказал помощник главы МВД ЛНР.Ранее в Минобороны РФ сообщали, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20220411/ukraina-1782862389.html
https://ria.ru/20220627/kremenchug-1798572910.html
россия
луганская народная республика
буча
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в мире, россия, луганская народная республика, буча, кременчуг, оон, мвд лнр, совет безопасности оон
12:44 28.06.2022
 
Киев хочет представить ситуацию в Кременчуге как вторую Бучу, заявили в ЛНР

МВД ЛНР: Киев в ООН хочет раскрутить ситуацию в Кременчуге как провокацию в Буче

© Фото : ДСНС УкраїниЛиквидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина
Ликвидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© Фото : ДСНС України
Ликвидация пожара в торговом центре в Кременчуге, Украина. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 июн - РИА Новости. Киев, созывая срочное заседание Совета безопасности ООН, по всей видимости, хочет раскрутить с ударом по кременчугскому ТЦ такую же тему, как украинская провокация в стиле Бучи, заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Заседание СБ ООН по ситуации на Украине назначено на вторник. Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский предположил, что в украинском Кременчуге, где якобы нанесли удар по торговому центру, произошла украинская провокация в стиле Бучи. По его словам, уже слишком много бросающихся в глаза нестыковок. Это именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы держать фокус внимания на Украине перед саммитом НАТО, полагает дипломат.
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"Киев затребовал срочно собрать Совет безопасности ООН. По всей вероятности, хотят раскрутить такую же тему, как в Буче", - сказал Киселев в своем аккаунте в Телеграмм
По его словам, "это кременчугский торговый центр, где они хранили боеприпасы и подготавливали теробороновцев, где устроили за торговым центром в складских помещениях подготовку и обучение теробороновцев, там они снаряжали боеприпасы".
"Поэтому сейчас этот фейк будут раздувать все больше и больше, рассказывать, что российские войска ударили ракетой, что погибли миллион людей. Война еще не началась, идет только спецоперация, а они уже в штанишки наклали. Ничего, посмотрим на эту комедию, к чему она приведет", - сказал помощник главы МВД ЛНР.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
В Кремле заявляли, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 21:44
Полянский сравнил кадры пожара в Кременчуге с провокацией ВСУ в Буче
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаБучаКременчугООНМВД ЛНРСовет Безопасности ООН
 
 
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