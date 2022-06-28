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ВКС нанесли удар по ангарам ВСУ в Кременчуге с западным вооружением

ВКС нанесли удар по ангарам ВСУ в Кременчуге с западным вооружением - РИА Новости, 28.06.2022

ВКС нанесли удар по ангарам ВСУ в Кременчуге с западным вооружением

ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:10

2022-06-28T11:10

2022-06-28T14:12

специальная военная операция на украине

безопасность

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кременчуг

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. ВКС России в понедельник ударом высокоточным оружием уничтожили находившиеся в ангарах в Кременчуге поступившие от США и европейских стран вооружения и боеприпасы для украинской группировки войск в Донбассе, детонация боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не работавшем торговом центре, сообщило Министерство обороны России."Двадцать седьмого июня в городе Кременчуг Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин. В результате высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск на Донбассе, поражены", — говорится в сводке Минобороны."Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре", — отмечает российское военное ведомство.Также ВКС России за сутки уничтожены два украинских пункта управления в районе Спорное Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника в 28 районах на Луганском и Донецком направлениях, сообщает МО России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Конашенков об атаке по заводу в Кременчуге и случаях убийства солдат ВСУ соратниками Конашенков об атаке по заводу в Кременчуге и случаях убийства солдат ВСУ соратниками 2022-06-28T11:10 true PT1M13S

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, кременчуг, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, донбасс