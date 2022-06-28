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Шарий опубликовал видео из детсада, где расположились боевики "Азова" - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798630132.html
Шарий опубликовал видео из детсада, где расположились боевики "Азова"
Шарий опубликовал видео из детсада, где расположились боевики "Азова" - РИА Новости, 28.06.2022
Шарий опубликовал видео из детсада, где расположились боевики "Азова"
Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, снятое боевиком украинского батальона "Азов-Днепр", который дислоцирован в детском саду. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:04
2022-06-28T11:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
батальон "азов"
анатолий шарий
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, снятое боевиком украинского батальона "Азов-Днепр", который дислоцирован в детском саду.Боевик на видео представляется комбатом подразделения территориальной обороны ТрО 98 "Азов-Днепр" (против националистов полка "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) с позывным "Радик". Мужчина заявляет, что обстрелы "не дают поваляться с закрытыми глазами еще пять минут". Боевик в камуфляже записывает видеообращение из помещения, украшенного детскими рисунками и обучающими материалами для дошкольников, вдоль стен - ряд детских шкафчиков для одежды, на полу - бронежилеты, каски и спальные мешки.О фактах размещения украинскими войсками складов и личного состава в школах и других гражданских объектах неоднократно сообщали в Минобороны РФ, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Так в июне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев говорил, что украинские военные разместили в трех школах и одном детском саду Лисичанска в ЛНР опорные пункты и склады боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220517/boeviki-1789130131.html
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в мире, украина, батальон "азов", анатолий шарий, ситуация в днр и лнр
11:04 28.06.2022 (обновлено: 11:07 28.06.2022)
 
Шарий опубликовал видео из детсада, где расположились боевики "Азова"

Шарий опубликовал видео с боевиком батальона "Азов-Днепр", записанное в детском саду

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкНовобранец батальона "Азов"
Новобранец батальона Азов - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Новобранец батальона "Азов". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, снятое боевиком украинского батальона "Азов-Днепр", который дислоцирован в детском саду.
Боевик на видео представляется комбатом подразделения территориальной обороны ТрО 98 "Азов-Днепр" (против националистов полка "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) с позывным "Радик". Мужчина заявляет, что обстрелы "не дают поваляться с закрытыми глазами еще пять минут". Боевик в камуфляже записывает видеообращение из помещения, украшенного детскими рисунками и обучающими материалами для дошкольников, вдоль стен - ряд детских шкафчиков для одежды, на полу - бронежилеты, каски и спальные мешки.
О фактах размещения украинскими войсками складов и личного состава в школах и других гражданских объектах неоднократно сообщали в Минобороны РФ, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Так в июне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев говорил, что украинские военные разместили в трех школах и одном детском саду Лисичанска в ЛНР опорные пункты и склады боеприпасов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБатальон "Азов"Анатолий ШарийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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