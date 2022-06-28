https://ria.ru/20220628/ukraina-1798630132.html

Шарий опубликовал видео из детсада, где расположились боевики "Азова"

Шарий опубликовал видео из детсада, где расположились боевики "Азова" - РИА Новости, 28.06.2022

Шарий опубликовал видео из детсада, где расположились боевики "Азова"

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, снятое боевиком украинского батальона "Азов-Днепр", который дислоцирован в детском саду. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:04

2022-06-28T11:04

2022-06-28T11:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

батальон "азов"

анатолий шарий

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, снятое боевиком украинского батальона "Азов-Днепр", который дислоцирован в детском саду.Боевик на видео представляется комбатом подразделения территориальной обороны ТрО 98 "Азов-Днепр" (против националистов полка "Азов" в РФ возбуждены уголовные дела) с позывным "Радик". Мужчина заявляет, что обстрелы "не дают поваляться с закрытыми глазами еще пять минут". Боевик в камуфляже записывает видеообращение из помещения, украшенного детскими рисунками и обучающими материалами для дошкольников, вдоль стен - ряд детских шкафчиков для одежды, на полу - бронежилеты, каски и спальные мешки.О фактах размещения украинскими войсками складов и личного состава в школах и других гражданских объектах неоднократно сообщали в Минобороны РФ, Донецкой и Луганской Народных Республиках. Так в июне начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев говорил, что украинские военные разместили в трех школах и одном детском саду Лисичанска в ЛНР опорные пункты и склады боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220517/boeviki-1789130131.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, батальон "азов", анатолий шарий, ситуация в днр и лнр