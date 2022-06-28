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Военные рассказали, как "Ураганы" уничтожили батарею американских гаубиц - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798625863.html
Военные рассказали, как "Ураганы" уничтожили батарею американских гаубиц
Военные рассказали, как "Ураганы" уничтожили батарею американских гаубиц - РИА Новости, 28.06.2022
Военные рассказали, как "Ураганы" уничтожили батарею американских гаубиц
Подразделение РСЗО "Ураган" с помощью полученных с беспилотника данных уничтожило батарею дальнобойных американских гаубиц М777 под Лисичанском, передает... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:46
2022-06-28T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
россия
технологии
украина
миссисипи
афганистан
сша
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 28 июн — РИА Новости. Подразделение РСЗО "Ураган" с помощью полученных с беспилотника данных уничтожило батарею дальнобойных американских гаубиц М777 под Лисичанском, передает корреспондент РИА Новости."Расчеты очень быстро завели машины. &lt;…&gt; Ребята сориентировали орудия, навели их точно в цель и поразили противника", — рассказал командир батареи "Ураганов".По его словам, уничтожение батареи противника оперативно подтвердили средства объективного контроля. Он продемонстрировал кадры съемки с воздуха — на видеозаписи хорошо заметно, как замаскированная в лесистой местности артиллерия противника превращается в груду искореженного металла.Гаубица M777 калибра 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems. Окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года — Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров. От аналогов она отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.Киевские власти неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС.Как отметил Владимир Путин, эти поставки, по сути, ничего не меняют, так как призваны возместить уничтоженное в ходе спецоперации украинское вооружение. Он подчеркнул, что снабжение Украины западным оружием направлено исключительно на максимальное затягивание конфликта.
https://ria.ru/20220628/minoborony-1798631957.html
россия
украина
миссисипи
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в мире, россия, технологии, украина, миссисипи, афганистан, сша, bae systems, gps
10:46 28.06.2022 (обновлено: 17:55 28.06.2022)
 
Военные рассказали, как "Ураганы" уничтожили батарею американских гаубиц

Российские военные рассказали, как "Ураганы" уничтожили батарею американских гаубиц

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов РСЗО Ураган в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Боевая работа расчетов РСЗО "Ураган" в ходе спецоперации. Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 28 июн — РИА Новости. Подразделение РСЗО "Ураган" с помощью полученных с беспилотника данных уничтожило батарею дальнобойных американских гаубиц М777 под Лисичанском, передает корреспондент РИА Новости.
"Расчеты очень быстро завели машины. <…> Ребята сориентировали орудия, навели их точно в цель и поразили противника", — рассказал командир батареи "Ураганов".
По его словам, уничтожение батареи противника оперативно подтвердили средства объективного контроля. Он продемонстрировал кадры съемки с воздуха — на видеозаписи хорошо заметно, как замаскированная в лесистой местности артиллерия противника превращается в груду искореженного металла.
Гаубица M777 калибра 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems. Окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года — Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров. От аналогов она отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции, на аэродроме базирования - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.
Киевские власти неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС.
Как отметил Владимир Путин, эти поставки, по сути, ничего не меняют, так как призваны возместить уничтоженное в ходе спецоперации украинское вооружение. Он подчеркнул, что снабжение Украины западным оружием направлено исключительно на максимальное затягивание конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияТехнологииУкраинаМиссисипиАфганистанСШАBAE SystemsGPS
 
 
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