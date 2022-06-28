https://ria.ru/20220628/ukraina-1798625863.html

Военные рассказали, как "Ураганы" уничтожили батарею американских гаубиц

Военные рассказали, как "Ураганы" уничтожили батарею американских гаубиц - РИА Новости, 28.06.2022

Военные рассказали, как "Ураганы" уничтожили батарею американских гаубиц

Подразделение РСЗО "Ураган" с помощью полученных с беспилотника данных уничтожило батарею дальнобойных американских гаубиц М777 под Лисичанском, передает... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T10:46

2022-06-28T10:46

2022-06-28T17:55

специальная военная операция на украине

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 28 июн — РИА Новости. Подразделение РСЗО "Ураган" с помощью полученных с беспилотника данных уничтожило батарею дальнобойных американских гаубиц М777 под Лисичанском, передает корреспондент РИА Новости."Расчеты очень быстро завели машины. <…> Ребята сориентировали орудия, навели их точно в цель и поразили противника", — рассказал командир батареи "Ураганов".По его словам, уничтожение батареи противника оперативно подтвердили средства объективного контроля. Он продемонстрировал кадры съемки с воздуха — на видеозаписи хорошо заметно, как замаскированная в лесистой местности артиллерия противника превращается в груду искореженного металла.Гаубица M777 калибра 155 миллиметров производится британской компанией BAE Systems. Окончательная сборка и испытания проводятся на предприятии BAE в американском штате Миссисипи. Орудие эксплуатируется с 2005 года, первое боевое применение состоялось в Афганистане. Используется в армиях США, Австралии, Канады, Индии, Саудовской Аравии, с 2022 года — Украины. Гаубица может вести огонь управляемыми снарядами Excalibur, дальность эффективной стрельбы которыми превышает 40 километров с вероятным отклонением от цели десять метров. От аналогов она отличается наличием высокоточной компьютерной системы управления огнем, которая использует для наведения на цель GPS и данные с беспилотников.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Министерстве обороны сообщили, что вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал украинской армии.Киевские власти неоднократно обращались к Западу с просьбой наладить поставки оружия. США, Евросоюз и Великобритания за несколько месяцев отправили амуницию и военную технику для ВСУ на десятки миллиардов долларов. В Москве, в свою очередь, предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС.Как отметил Владимир Путин, эти поставки, по сути, ничего не меняют, так как призваны возместить уничтоженное в ходе спецоперации украинское вооружение. Он подчеркнул, что снабжение Украины западным оружием направлено исключительно на максимальное затягивание конфликта.

https://ria.ru/20220628/minoborony-1798631957.html

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украина

миссисипи

афганистан

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