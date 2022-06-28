https://ria.ru/20220628/ukraina-1798622184.html
В США раскрыли, как Вашингтон себя подставил, пытаясь помешать России
В США раскрыли, как Вашингтон себя подставил, пытаясь помешать России - РИА Новости, 28.06.2022
В США раскрыли, как Вашингтон себя подставил, пытаясь помешать России
Решение Вашингтона вооружить Украину в ответ на спецоперацию России ударило по обороноспособности США, пишет The American Conservative. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T10:31
2022-06-28T10:31
2022-06-28T15:02
в мире
украина
россия
сша
javelin (птрк)
китай
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Решение Вашингтона вооружить Украину в ответ на спецоперацию России ударило по обороноспособности США, пишет The American Conservative.При этом, как подчеркнул автор статьи Уэсли Джеффрис, противотанковые комплексы Javelin, которые можно производить быстрее, уступают зенитно-ракетным комплексам Stinger.По мнению обозревателя, эта ситуация значительно снижает конкурентоспособность Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе."Администрация Байдена изо всех сил пытается сформулировать последовательную стратегию, которая включает как противодействие Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе, так и вовлечение США в бессрочный опосредованный конфликт с Россией на Украине", — добавили в издании.Автор статьи отметил, что постоянное инфляционное давление также может создать дополнительные проблемы в оборонной промышленности США.В марте США отправили на Украину около 1400 комплексов Stinger и 4600 Javelin. Москва не раз отмечала, что военные грузы для Украины станут законной целью для ударов. В МИД России предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798613031.html
https://ria.ru/20220628/amerika-1798567203.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, javelin (птрк), китай, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
10:31 28.06.2022 (обновлено: 15:02 28.06.2022)
В США раскрыли, как Вашингтон себя подставил, пытаясь помешать России
TAC: США оставили себя без оружия, пытаясь помешать России