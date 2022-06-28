https://ria.ru/20220628/ukraina-1798613031.html

В Германии раскрыли выгоду Берлина от конфликта на Украине

В Германии раскрыли выгоду Берлина от конфликта на Украине - РИА Новости, 28.06.2022

В Германии раскрыли выгоду Берлина от конфликта на Украине

Немецкие власти использовали конфликт на Украине как повод для увеличения оборонного бюджета ФРГ, заявила в интервью Junge Welt активистка альянса Civil Times... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:39

2022-06-28T09:39

2022-06-28T14:59

в мире

кристина ламбрехт

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Немецкие власти использовали конфликт на Украине как повод для увеличения оборонного бюджета ФРГ, заявила в интервью Junge Welt активистка альянса Civil Times Turning Катарина Йессен.По мнению Йессен, его приняли наспех, пока большая часть населения Германии не оправилась от первоначального шока от ситуации вокруг Украины.Ранее министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщила, что Германия увеличит оборонный бюджет почти на 3,5 миллиарда евро. Она добавила, что этих средств "все еще слишком мало", чтобы компенсировать "промахи в прошлом", но благодаря специальному оборонному фонду в сто миллиардов евро можно будет "найти самые большие дыры <...> и закрыть их".Россия ранее направила ноту всем странам, поставляющим вооружения Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что военные грузы для Украины станут законной целью для ударов. Во внешнеполитическом ведомстве предупреждали, что страны НАТО "играют с огнем", снабжая Киев оружием.

https://ria.ru/20220628/lovushka-1798598740.html

киев

украина

германия

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Мадина Моргоева

в мире, кристина ламбрехт, сергей лавров, киев, украина, германия, нато