Рейтинг@Mail.ru
Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798610713.html
Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку
Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку - РИА Новости, 28.06.2022
Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку и призвала не искать скорейшего мирного урегулирования,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:23
2022-06-28T09:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
киев
россия
welt
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773897781_0:443:2853:2048_1920x0_80_0_0_0f09aaea91a1fe98ff4d37f6246a7004.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку и призвала не искать скорейшего мирного урегулирования, которое предусматривало бы территориальные уступки со стороны Киева."Первое, что нам необходимо сделать, это оказать Украине всю возможную поддержку. Если Украина не победит, последствия для остальной Европы будут очень серьезны", - сказала Трасс в интервью немецкой газете Welt.По словам Трасс, странам Запада необходимо поддерживать Киев, "а не пытаться искать скорейшее мирное урегулирование, предполагающее отказ (Украины) от территории".Министр также отметила, что ответом НАТО на ситуацию вокруг Украины должно стать увеличение присутствия альянса в регионе, а также придание ему "более постоянного" характера. "Я думаю, это очень важно", - сказала Трасс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html
украина
великобритания
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773897781_493:424:2659:2048_1920x0_80_0_0_61185087c5953ef0122f602f226a1597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, киев, россия, welt, нато, владимир путин
09:23 28.06.2022
 
Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку

Глава МИД Великобритании Трасс призвала не искать скорейшего урегулирования на Украине

© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве, Украина
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку и призвала не искать скорейшего мирного урегулирования, которое предусматривало бы территориальные уступки со стороны Киева.
"Первое, что нам необходимо сделать, это оказать Украине всю возможную поддержку. Если Украина не победит, последствия для остальной Европы будут очень серьезны", - сказала Трасс в интервью немецкой газете Welt.
Лидеры Большой семерки на саммите в Германии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 08:00
"Большая семерка" побоялась бойкотировать Путина
По словам Трасс, странам Запада необходимо поддерживать Киев, "а не пытаться искать скорейшее мирное урегулирование, предполагающее отказ (Украины) от территории".
Министр также отметила, что ответом НАТО на ситуацию вокруг Украины должно стать увеличение присутствия альянса в регионе, а также придание ему "более постоянного" характера. "Я думаю, это очень важно", - сказала Трасс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияКиевРоссияWeltНАТОВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала