Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку
Глава МИД Великобритании Трасс призвала не искать скорейшего урегулирования на Украине
© AP Photo / Pool/Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве, Украина
© AP Photo / Pool/Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции в Киеве, Украина
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку и призвала не искать скорейшего мирного урегулирования, которое предусматривало бы территориальные уступки со стороны Киева.
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По словам Трасс, странам Запада необходимо поддерживать Киев, "а не пытаться искать скорейшее мирное урегулирование, предполагающее отказ (Украины) от территории".
Министр также отметила, что ответом НАТО на ситуацию вокруг Украины должно стать увеличение присутствия альянса в регионе, а также придание ему "более постоянного" характера. "Я думаю, это очень важно", - сказала Трасс.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.