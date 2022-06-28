https://ria.ru/20220628/ukraina-1798610713.html

Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку

Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку - РИА Новости, 28.06.2022

Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку и призвала не искать скорейшего мирного урегулирования,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T09:23

2022-06-28T09:23

2022-06-28T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о необходимости оказать Украине всю возможную поддержку и призвала не искать скорейшего мирного урегулирования, которое предусматривало бы территориальные уступки со стороны Киева."Первое, что нам необходимо сделать, это оказать Украине всю возможную поддержку. Если Украина не победит, последствия для остальной Европы будут очень серьезны", - сказала Трасс в интервью немецкой газете Welt.По словам Трасс, странам Запада необходимо поддерживать Киев, "а не пытаться искать скорейшее мирное урегулирование, предполагающее отказ (Украины) от территории".Министр также отметила, что ответом НАТО на ситуацию вокруг Украины должно стать увеличение присутствия альянса в регионе, а также придание ему "более постоянного" характера. "Я думаю, это очень важно", - сказала Трасс.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220628/sammit-1798557548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, великобритания, киев, россия, welt, нато, владимир путин