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СМИ: в Белом доме усомнились, что Киев сможет вернуть утраченные территории - РИА Новости, 28.06.2022
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СМИ: в Белом доме усомнились, что Киев сможет вернуть утраченные территории
СМИ: в Белом доме усомнились, что Киев сможет вернуть утраченные территории - РИА Новости, 28.06.2022
СМИ: в Белом доме усомнились, что Киев сможет вернуть утраченные территории
Чиновники в Белом доме все больше сомневаются, что Украина сможет вернуть территории, утраченные после начала российской военной операции, сообщил телеканал CNN РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T09:00
2022-06-28T10:49
в мире
сша
джо байден
дмитрий кулеба
киев
украина
владимир путин
мид украины
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Чиновники в Белом доме все больше сомневаются, что Украина сможет вернуть территории, утраченные после начала российской военной операции, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные лица в США.Так, советники американского президента Джо Байдена ведут внутренние обсуждения относительно того, существует ли необходимость признания Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения конфликта. Однако, как сообщает телеканал, Вашингтон не планирует оказывать давление на Киев в этом вопросе.Один из сотрудников в конгрессе США считает, что уменьшение территории Украины неизбежно, а возможность вернуть утраченные районы "в значительной части, если не полностью, зависит от того, сколько помощи" Вашингтон предоставляет Киеву, добавляет телеканал.Как утверждал 11 июня депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер, в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий. В свою очередь, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву "перестать оказывать сопротивление".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220625/ugroza-1798091946.html
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в мире, сша, джо байден, дмитрий кулеба, киев, украина, владимир путин, мид украины, конгресс сша
09:00 28.06.2022 (обновлено: 10:49 28.06.2022)
 
СМИ: в Белом доме усомнились, что Киев сможет вернуть утраченные территории

CNN: в Белом доме усомнились, что Киев сможет вернуть утраченные территории

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Чиновники в Белом доме все больше сомневаются, что Украина сможет вернуть территории, утраченные после начала российской военной операции, сообщил телеканал CNN со ссылкой на официальные лица в США.
Так, советники американского президента Джо Байдена ведут внутренние обсуждения относительно того, существует ли необходимость признания Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения конфликта. Однако, как сообщает телеканал, Вашингтон не планирует оказывать давление на Киев в этом вопросе.
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Asia Times: США и НАТО оказались перед лицом двух угроз из-за Украины
Один из сотрудников в конгрессе США считает, что уменьшение территории Украины неизбежно, а возможность вернуть утраченные районы "в значительной части, если не полностью, зависит от того, сколько помощи" Вашингтон предоставляет Киеву, добавляет телеканал.
Как утверждал 11 июня депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер, в странах Запада накапливается "усталость" от Украины, что выражается в призывах к Киеву уступить часть территорий. В свою очередь, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что некоторые официальные лица в Африке, Азии и арабских странах предлагали Киеву "перестать оказывать сопротивление".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
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