https://ria.ru/20220628/ukraina-1798590266.html
Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз
Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал призрачными шансы Украины вступить в Евросоюз. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:41
2022-06-28T00:41
2022-06-28T00:41
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал призрачными шансы Украины вступить в Евросоюз.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
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в мире, украина, брюссель, молдавия, дмитрий медведев, евросоюз, москва
Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз
Зампред Совбеза Медведев назвал призрачными шансы Украины вступить в Европейский Союз