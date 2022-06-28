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Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз - РИА Новости, 28.06.2022
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Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз
Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал призрачными шансы Украины вступить в Евросоюз. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:41
2022-06-28T00:41
в мире
украина
брюссель
молдавия
дмитрий медведев
евросоюз
москва
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал призрачными шансы Украины вступить в Евросоюз.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
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в мире, украина, брюссель, молдавия, дмитрий медведев, евросоюз, москва
00:41 28.06.2022
 
Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

Зампред Совбеза Медведев назвал призрачными шансы Украины вступить в Европейский Союз

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Европейского союза у здания штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал призрачными шансы Украины вступить в Евросоюз.

"Тем более, еще раз скажу, шансы вступить туда у Украины, несмотря на статус "кандидата", призрачные. Циничные европейцы прямо говорят об этом, глядя в широко раскрытые от удивления и психостимуляторов глаза украинских лидеров", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.
Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
00:18
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В миреУкраинаБрюссельМолдавияДмитрий МедведевЕвросоюзМосква
 
 
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