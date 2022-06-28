https://ria.ru/20220628/ukraina-1798590266.html

Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев оценил шансы Украины вступить в Евросоюз

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал призрачными шансы Украины вступить в Евросоюз. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:41

2022-06-28T00:41

2022-06-28T00:41

в мире

украина

брюссель

молдавия

дмитрий медведев

евросоюз

москва

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал призрачными шансы Украины вступить в Евросоюз.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Также в ближайшее время ожидается прогресс и в вопросе переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.

https://ria.ru/20220628/nato-1798589341.html

украина

брюссель

молдавия

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в мире, украина, брюссель, молдавия, дмитрий медведев, евросоюз, москва