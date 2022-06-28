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Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/ukraina-1798588648.html
Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине
Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине
Оказывая помощь ЛНР и ДНР, Россия ведет борьбу не с украинским народом, а с нацистами, которые много лет терроризировали население республик Донбасса, заявил в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:13
2022-06-28T00:13
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Оказывая помощь ЛНР и ДНР, Россия ведет борьбу не с украинским народом, а с нацистами, которые много лет терроризировали население республик Донбасса, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев подчеркнул, что киевские власти долгие годы игнорировали волю граждан Донбасса, которые прямо заявили о своем желании быть независимыми и говорить на родном языке."Цель спецоперации – дать отпор неонацистским, фашиствующим силам, которые пришли на Украине к власти и много лет терроризировали население республик Донбасса. Да и к нуждам своего народа относились, прямо скажем, потребительски. Проще говоря, дербанили все, что плохо лежит", — сказал он.
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
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в мире, донбасс, украина, дмитрий медведев, россия
00:13 28.06.2022
 
Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине

Зампред Совбеза Медведев: Россия ведет борьбу не с украинским народом, а с нацистами

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на бронеавтомобиле "Тигр" Вооруженных сил России
Военнослужащий на бронеавтомобиле Тигр Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий на бронеавтомобиле "Тигр" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Оказывая помощь ЛНР и ДНР, Россия ведет борьбу не с украинским народом, а с нацистами, которые много лет терроризировали население республик Донбасса, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Оказывая помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам, Россия ведет борьбу не с украинским народом. Борьба идет с омерзительными нацистами, экстремистскими группировками, отъявленными бандитами и иностранными наемниками, которые к ним примкнули", — сказал он .
Медведев подчеркнул, что киевские власти долгие годы игнорировали волю граждан Донбасса, которые прямо заявили о своем желании быть независимыми и говорить на родном языке.
"Цель спецоперации – дать отпор неонацистским, фашиствующим силам, которые пришли на Украине к власти и много лет терроризировали население республик Донбасса. Да и к нуждам своего народа относились, прямо скажем, потребительски. Проще говоря, дербанили все, что плохо лежит", — сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаДмитрий МедведевРоссия
 
 
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