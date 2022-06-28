https://ria.ru/20220628/ukraina-1798588648.html

Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине

Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине

Оказывая помощь ЛНР и ДНР, Россия ведет борьбу не с украинским народом, а с нацистами, которые много лет терроризировали население республик Донбасса, заявил в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:13

2022-06-28T00:13

2022-06-28T00:13

специальная военная операция на украине

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украина

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Оказывая помощь ЛНР и ДНР, Россия ведет борьбу не с украинским народом, а с нацистами, которые много лет терроризировали население республик Донбасса, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев подчеркнул, что киевские власти долгие годы игнорировали волю граждан Донбасса, которые прямо заявили о своем желании быть независимыми и говорить на родном языке."Цель спецоперации – дать отпор неонацистским, фашиствующим силам, которые пришли на Украине к власти и много лет терроризировали население республик Донбасса. Да и к нуждам своего народа относились, прямо скажем, потребительски. Проще говоря, дербанили все, что плохо лежит", — сказал он.

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

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в мире, донбасс, украина, дмитрий медведев, россия