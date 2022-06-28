Медведев объяснил, с кем борется Россия на Украине
Зампред Совбеза Медведев: Россия ведет борьбу не с украинским народом, а с нацистами
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на бронеавтомобиле "Тигр" Вооруженных сил России
Военнослужащий на бронеавтомобиле "Тигр" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Оказывая помощь ЛНР и ДНР, Россия ведет борьбу не с украинским народом, а с нацистами, которые много лет терроризировали население республик Донбасса, заявил в интервью газете "Аргументы и факты" зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Оказывая помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам, Россия ведет борьбу не с украинским народом. Борьба идет с омерзительными нацистами, экстремистскими группировками, отъявленными бандитами и иностранными наемниками, которые к ним примкнули", — сказал он .
Медведев подчеркнул, что киевские власти долгие годы игнорировали волю граждан Донбасса, которые прямо заявили о своем желании быть независимыми и говорить на родном языке.
"Цель спецоперации – дать отпор неонацистским, фашиствующим силам, которые пришли на Украине к власти и много лет терроризировали население республик Донбасса. Да и к нуждам своего народа относились, прямо скажем, потребительски. Проще говоря, дербанили все, что плохо лежит", — сказал он.