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В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции
В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции - РИА Новости, 28.06.2022
В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит с 28 по 30 июня командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой по... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:45
2022-06-28T19:45
2022-06-28T19:45
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МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит с 28 по 30 июня командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой по отработке оборонительной операции."В соответствии с планом подготовки Северо-западного оперативного командования в период с 28 по 30 июня 2022 года проводится командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой. Тема учения - управление воинскими частями и подразделениями бригады в ходе ведения боевых действий в оборонительной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы министерства. Учение проводится в два этапа.Согласно сообщению, на первом этапе обучаемые отработают вопросы организации оборонительного боя, управления воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки к боевым действиям, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения задач обороны. На втором этапе - осуществят отработку учебного вопроса по управлению подчиненными воинскими частями и подразделениями бригады при ведении ими оборонительного боя."В ходе учения штабы бригады и подчиненных воинских частей получат навыки в непрерывном и устойчивом управлении подчиненными воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки обороны и ведении ими оборонительного боя, повышении живучести войск в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки и с учетом анализа результатов современных войн и вооруженных конфликтов", подчеркивается в сообщении.
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городское хозяйство москвы, белоруссия
В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции
В Белоруссии начались плановые учения с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой
МИНСК, 28 июн - РИА Новости.
Министерство обороны Белоруссии сообщило
, что проводит с 28 по 30 июня командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой по отработке оборонительной операции.
"В соответствии с планом подготовки Северо-западного оперативного командования в период с 28 по 30 июня 2022 года проводится командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой. Тема учения - управление воинскими частями и подразделениями бригады в ходе ведения боевых действий в оборонительной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы министерства. Учение проводится в два этапа.
Согласно сообщению, на первом этапе обучаемые отработают вопросы организации оборонительного боя, управления воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки к боевым действиям, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения задач обороны. На втором этапе - осуществят отработку учебного вопроса по управлению подчиненными воинскими частями и подразделениями бригады при ведении ими оборонительного боя.
"В ходе учения штабы бригады и подчиненных воинских частей получат навыки в непрерывном и устойчивом управлении подчиненными воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки обороны и ведении ими оборонительного боя, повышении живучести войск в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки и с учетом анализа результатов современных войн и вооруженных конфликтов", подчеркивается в сообщении.