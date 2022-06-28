Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/ucheniya-1798851115.html
В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции
В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции - РИА Новости, 28.06.2022
В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит с 28 по 30 июня командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой по... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T19:45
2022-06-28T19:45
городское хозяйство москвы
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_247:0:2767:1417_1920x0_80_0_0_7739596e7ef560262729ff405c092ebc.jpg
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит с 28 по 30 июня&nbsp; командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой по отработке оборонительной операции."В соответствии с планом подготовки Северо-западного оперативного командования в период с 28 по 30 июня 2022 года проводится командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой. Тема учения - управление воинскими частями и подразделениями бригады в ходе ведения боевых действий в оборонительной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы министерства. Учение проводится в два этапа.Согласно сообщению, на первом этапе обучаемые отработают вопросы организации оборонительного боя, управления воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки к боевым действиям, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения задач обороны. На втором этапе - осуществят отработку учебного вопроса по управлению подчиненными воинскими частями и подразделениями бригады при ведении ими оборонительного боя."В ходе учения штабы бригады и подчиненных воинских частей получат навыки в непрерывном и устойчивом управлении подчиненными воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки обороны и ведении ими оборонительного боя, повышении живучести войск в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки и с учетом анализа результатов современных войн и вооруженных конфликтов", подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791177845.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_77898bf2a341fa48f598e331845fa1f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, белоруссия
19:45 28.06.2022
 
В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции

В Белоруссии начались плановые учения с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой

© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai PetrovВоеннослужащие спецназа белорусской армии
Военнослужащие спецназа белорусской армии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / BelTA Pool Photo/Nikolai Petrov
Военнослужащие спецназа белорусской армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит с 28 по 30 июня  командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой по отработке оборонительной операции.
"В соответствии с планом подготовки Северо-западного оперативного командования в период с 28 по 30 июня 2022 года проводится командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой. Тема учения - управление воинскими частями и подразделениями бригады в ходе ведения боевых действий в оборонительной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы министерства. Учение проводится в два этапа.
Согласно сообщению, на первом этапе обучаемые отработают вопросы организации оборонительного боя, управления воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки к боевым действиям, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения задач обороны. На втором этапе - осуществят отработку учебного вопроса по управлению подчиненными воинскими частями и подразделениями бригады при ведении ими оборонительного боя.
"В ходе учения штабы бригады и подчиненных воинских частей получат навыки в непрерывном и устойчивом управлении подчиненными воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки обороны и ведении ими оборонительного боя, повышении живучести войск в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки и с учетом анализа результатов современных войн и вооруженных конфликтов", подчеркивается в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совместных стратегических учений - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 15:03
Минобороны Белоруссии сообщило о планах создания южной группировки войск
 
Городское хозяйство МосквыБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала