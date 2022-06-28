https://ria.ru/20220628/ucheniya-1798851115.html

В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции

В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции - РИА Новости, 28.06.2022

В Белоруссии начались плановые учения по отработке оборонительной операции

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит с 28 по 30 июня командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой по... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T19:45

2022-06-28T19:45

2022-06-28T19:45

городское хозяйство москвы

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575102662_247:0:2767:1417_1920x0_80_0_0_7739596e7ef560262729ff405c092ebc.jpg

МИНСК, 28 июн - РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии сообщило, что проводит с 28 по 30 июня командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой по отработке оборонительной операции."В соответствии с планом подготовки Северо-западного оперативного командования в период с 28 по 30 июня 2022 года проводится командно-штабное учение с 19 гвардейской отдельной механизированной бригадой. Тема учения - управление воинскими частями и подразделениями бригады в ходе ведения боевых действий в оборонительной операции", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы министерства. Учение проводится в два этапа.Согласно сообщению, на первом этапе обучаемые отработают вопросы организации оборонительного боя, управления воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки к боевым действиям, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения задач обороны. На втором этапе - осуществят отработку учебного вопроса по управлению подчиненными воинскими частями и подразделениями бригады при ведении ими оборонительного боя."В ходе учения штабы бригады и подчиненных воинских частей получат навыки в непрерывном и устойчивом управлении подчиненными воинскими частями и подразделениями в ходе подготовки обороны и ведении ими оборонительного боя, повышении живучести войск в условиях сложной, быстро меняющейся обстановки и с учетом анализа результатов современных войн и вооруженных конфликтов", подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20220527/belorussiya-1791177845.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, белоруссия