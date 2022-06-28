https://ria.ru/20220628/tyumgu-1798386918.html

В России нашли способ повысить урожайность пшеницы с помощью бацилл

В России нашли способ повысить урожайность пшеницы с помощью бацилл - РИА Новости, 28.06.2022

В России нашли способ повысить урожайность пшеницы с помощью бацилл

Ученые ТюмГУ установили, что обработка семян пшеницы суспензией бактерий из вечной мерзлоты позволяет на 50-70 процентов повысить урожай озимых, а также... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T03:00

2022-06-28T03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Ученые ТюмГУ установили, что обработка семян пшеницы суспензией бактерий из вечной мерзлоты позволяет на 50-70 процентов повысить урожай озимых, а также значительно снизить уровень заражения грибковой инфекцией в зерне пшеницы первого поколения. Результаты опубликованы в журнале Agronomy.Неоднородный биоклиматический потенциал различных северных регионов вызывает некоторые сложности в развитии сельского хозяйства в этих регионах, считают специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ).Во-первых, на рост экономически важных культур растений влияют температурные условия. Периодические заморозки вызывают холодовой стресс; из-за переохлаждения у растений образуются поверхностные поражения, происходит потеря хлорофилла и изменение цвета, ускоренное старение и гибель растений. Во-вторых, проблема болезней растений, культивируемых в северных регионах РФ, не менее актуальна, чем для южных.По ее словам, сегодня для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур используют преимущественно химические средства защиты растений. Однако в субарктическом и умеренном климате использование пестицидов имеет некоторые особенности. Основная из которых заключается в том, что разложение синтетических пестицидов в холодном климате происходит гораздо медленнее, что способствует их накоплению в сельскохозяйственной продукции и в почве.Частичное замещение химических средств биорациональными средствами защиты растений — это общепризнанная стратегия сельскохозяйственных производителей. Но и здесь есть особенность: использование биопестицидов также должно основываться на выборе таких препаратов, которые адаптированы под местные экологические условия.Ученые ТюмГУ отмечают, что, согласно современным научным данным, для улучшения роста растений и борьбы с фитопатогенами в неблагоприятных температурных условиях можно эффективно использовать устойчивые к холоду (психрофильные и психротолерантные) микроорганизмы, продуцирующие фитогормоны и антимикробные метаболиты.Источником таких полезных для человека микроорганизмов, по мнению специалистов из ТюмГУ, может служить вечная мерзлота, которая сегодня тает из-за повышения температуры на Земле. Ученые изучили способность штаммов рода Bacillus, отобранных из геотермических скважин, пробуренных в зоне вечной мерзлоты, оказывать растение-стимулирующее и защитное действие."Скриннинг и отбор бактериальных изолятов был проведен по двум критериям, проявляемым в условиях роста клеток при температурах ниже 15 °С: продукция гормонов гиббереллинов и ауксинов, стимулирующих рост растений, и способность подавлять рост фитопатогенных грибов. Мы зарегистрировали противомикробную активность холодоустойчивых бацилл в отношении Microdochium, Fusarium и Alternaria", — рассказала Доманская.Для полевых экспериментов был сформирован консорциум из двух штаммов бацилл, один из которых продуцирует фитогормоны, а другой, подавляет фитопатогены. При обработке семян пшеницы таким консорциумом удалось получить прибавку в урожайности относительно контроля на 198,51 г/м2, по сравнению с контрольной группой (без обработки). Кроме того, применение консорциума значительно снизило уровень инфицирования зерен пшеницы в первом поколении фитопатогенными грибами, рассказали авторы исследования."С точки зрения создания средств биоконтроля фитопатогенов для агрономической отрасли имеет смысл подбирать биопестициды, содержащие в качестве активного агента эндемичные виды микроорганизмов, то есть адаптированные под те биоценозы и климатические условия, где предполагается их использование. В случае северных регионов с низкими среднегодовыми температурами, психротолерантные и психрофильные микроорганизмы могут иметь определенное преимущество перед бактериями, ведущими свое происхождение из регионов с другими условиями", — заключила Доманская.

https://ria.ru/20220616/kfu-1795483050.html

https://ria.ru/20211129/dgtu-1760879296.html

https://ria.ru/20211111/dgtu-1758439975.html

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