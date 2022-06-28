https://ria.ru/20220628/twitch-1798648011.html

Сервис Twitch оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Сервис Twitch оштрафовали за отказ локализовать данные россиян - РИА Новости, 28.06.2022

Сервис Twitch оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей сервис Twitch за отказ локализовать данные россиян, передает... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:51

2022-06-28T11:51

2022-06-28T11:51

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

airbnb

apple

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:359:2756:1909_1920x0_80_0_0_06bbb04287acb13783d228623c568ea3.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей сервис Twitch за отказ локализовать данные россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновным Twitch Interactive, Inc в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ... Назначить штраф в размере 2 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.В мае Роскомнадзор составил первые административные протоколы на Airbnb, Pinterest, Apple, Twitch и Likee, не локализовавших базы данных в РФ, по которым им грозит штраф до 6 миллионов рублей.Закон о персональных данных, вступивший в силу 1 сентября 2015 года, обязывает хранить личные данные россиян на территории РФ. Сайты нарушителей на основании решения суда должны вноситься Роскомнадзором в специальный реестр и в случае отказа устранить нарушение - блокироваться. Законом также предусмотрено, что ведомство будет проводить проверки компаний и в случае выявления нарушения выпишет предписание о необходимости его устранения, на что отводится до полугода. Закон распространяется как на российские, так и на зарубежные компании.Twitch — видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, принадлежит Twitch Interactive — дочерней компании Amazon.

https://ria.ru/20211224/shtrafy-1765392020.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), airbnb, apple