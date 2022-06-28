https://ria.ru/20220628/turbina-1798677604.html

В Кремле переадресовали в "Газпром" вопрос о турбине для "Северного потока"

В Кремле переадресовали в "Газпром" вопрос о турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 28.06.2022

В Кремле переадресовали в "Газпром" вопрос о турбине для "Северного потока"

Вопрос по ситуации с ремонтом турбины для "Северного потока" следует направлять в "Газпром", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:15

2022-06-28T13:15

2022-06-28T13:15

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вопрос по ситуации с ремонтом турбины для "Северного потока" следует направлять в "Газпром", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это вопрос в "Газпром", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, предлагают ли ФРГ и Канада какие-то решения по проблеме ремонта турбины для газопровода "Северный поток".Ранее Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.

https://ria.ru/20220625/turbiny-1798025506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, германия, канада, siemens, газпром, северный поток, евросоюз, санкции