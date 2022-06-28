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В Кремле переадресовали в "Газпром" вопрос о турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 28.06.2022
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В Кремле переадресовали в "Газпром" вопрос о турбине для "Северного потока"
В Кремле переадресовали в "Газпром" вопрос о турбине для "Северного потока" - РИА Новости, 28.06.2022
В Кремле переадресовали в "Газпром" вопрос о турбине для "Северного потока"
Вопрос по ситуации с ремонтом турбины для "Северного потока" следует направлять в "Газпром", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:15
2022-06-28T13:15
экономика
россия
германия
канада
siemens
газпром
северный поток
евросоюз
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вопрос по ситуации с ремонтом турбины для "Северного потока" следует направлять в "Газпром", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это вопрос в "Газпром", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, предлагают ли ФРГ и Канада какие-то решения по проблеме ремонта турбины для газопровода "Северный поток".Ранее Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.
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экономика, россия, германия, канада, siemens, газпром, северный поток, евросоюз, санкции
13:15 28.06.2022
 
В Кремле переадресовали в "Газпром" вопрос о турбине для "Северного потока"

Песков переадресовал в "Газпром" вопрос о ситуации с турбиной для "Северного потока"

© AP Photo / Michael SohnГазопровод "Северный поток" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
Газопровод "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Вопрос по ситуации с ремонтом турбины для "Северного потока" следует направлять в "Газпром", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это вопрос в "Газпром", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, предлагают ли ФРГ и Канада какие-то решения по проблеме ремонта турбины для газопровода "Северный поток".
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 00:52
Посол России прокомментировал вопрос поставок турбин для "Северного потока"
Ранее Песков сказал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Европейская комиссия после начала Россией военной операции на Украине разработала план REPowerEU. Он предполагает снижение импорта российского газа примерно на 100 миллиардов кубометров - на две трети - к концу года. По данным Международного энергетического агентства, Евросоюз в 2021 году импортировал из России 155 миллиардов кубометров природного газа, что составляет 45% от объёма европейского импорта и 40% от его общего потребления.
Поставки по "Северного потоку" сейчас составляют до 40% от максимальной мощности трубопровода. Уровень заполнения газохранилищ в ФРГ составляет 57,57%. Согласно сайту оператора "Северного потока", объем заявок на газовые сутки 20 июня составил около 64 миллионов кубометров, это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня - почти 170 миллионов кубометров.
Европа и российский газ: рост поставок и структура потребления
21 мая, 09:30Инфографика
Европа и российский газ: рост зависимости и структура потребления
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