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Маркетплейсы завышают цены на товары параллельного импорта — покупатели - РИА Новости, 28.06.2022
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Маркетплейсы завышают цены на товары параллельного импорта — покупатели
Маркетплейсы завышают цены на товары параллельного импорта — покупатели - РИА Новости, 28.06.2022
Маркетплейсы завышают цены на товары параллельного импорта — покупатели
Цены на одежду, обувь и аксессуары от Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Zara и других известных западных брендов, которые закрыли розничные магазины в России,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:11
2022-06-28T14:16
экономика
россия
виктор евтухов
inditex
zara
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 28 июня — РИА Новости. Цены на одежду, обувь и аксессуары от Massimo Dutti, Pull&amp;Bear, Bershka, Zara и других известных западных брендов, которые закрыли розничные магазины в России, но затем вернулись на маркетплейсы, необоснованно выросли, сообщают потребители."На пиджак цена явно завышена — 17 тысяч рублей. И причем на рукаве есть бирка, на которой стоимость в магазине — 11 тысяч", — пишет в отзыве покупательница Ирина. Еще один случай: "на ценнике указана цена — 16900. Рука не поднялась взять за 22 тысячи на маркетплейсе".Ранее генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сообщила РИА Новости, что коллекции Zara, которые продаются сейчас на маркетплейсе, были ввезены в страну заранее. Тот факт, что июньские цены на них выше на 20-35 процентов, чем заявленные весной, она объяснила инфляцией.Когда цена товара на маркетплейсе значительно выше указанной на бирке, то это повод для разбирательства ФАС, поясняет Анастасия Бастрыкина, генеральный директор аналитического агентства PGR Agency."Каждая партия имеет происхождение. Если товар был привезен не из-за рубежа, а с ближайшего российского склада закрывшейся сети, то это явное нарушение. Рынок онлайн-продаж активно развивается, а законодательство имеет ряд пробелов, чем пользуются продавцы", - отмечает эксперт.Пресс-службы Wildberries и Федеральной антимонопольной службы комментировать сложившуюся ситуацию отказались.Испанская корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлена брендами Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.В начале марта руководство холдинга сообщило о временной приостановке деятельности в России. Посчитали невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".В конце апреля заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастроить логистику для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания возобновит работу в России, "как только это станет возможным".
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Ирина Бадмаева
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экономика, россия, виктор евтухов, inditex, zara, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
14:11 28.06.2022 (обновлено: 14:16 28.06.2022)
 

Маркетплейсы завышают цены на товары параллельного импорта — покупатели

© РИА НовостиФутболка с президентом России Владимиром Путиным на сайте Wildberries
Футболка с президентом России Владимиром Путиным на сайте Wildberries - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 28 июня — РИА Новости. Цены на одежду, обувь и аксессуары от Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Zara и других известных западных брендов, которые закрыли розничные магазины в России, но затем вернулись на маркетплейсы, необоснованно выросли, сообщают потребители.
"На пиджак цена явно завышена — 17 тысяч рублей. И причем на рукаве есть бирка, на которой стоимость в магазине — 11 тысяч", — пишет в отзыве покупательница Ирина. Еще один случай: "на ценнике указана цена — 16900. Рука не поднялась взять за 22 тысячи на маркетплейсе".
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23 июня, 09:20В России
СМИ: ретейлеры начали ввозить в РФ электронику по параллельному импорту
Ранее генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сообщила РИА Новости, что коллекции Zara, которые продаются сейчас на маркетплейсе, были ввезены в страну заранее. Тот факт, что июньские цены на них выше на 20-35 процентов, чем заявленные весной, она объяснила инфляцией.
Когда цена товара на маркетплейсе значительно выше указанной на бирке, то это повод для разбирательства ФАС, поясняет Анастасия Бастрыкина, генеральный директор аналитического агентства PGR Agency.
"Каждая партия имеет происхождение. Если товар был привезен не из-за рубежа, а с ближайшего российского склада закрывшейся сети, то это явное нарушение. Рынок онлайн-продаж активно развивается, а законодательство имеет ряд пробелов, чем пользуются продавцы", - отмечает эксперт.
ФАС табличка - РИА Новости, 1920, 18.06.2022
18 июня, 19:49
ФАС предложила распространить параллельный импорт на все категории товаров
Пресс-службы Wildberries и Федеральной антимонопольной службы комментировать сложившуюся ситуацию отказались.
Испанская корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлена брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
В начале марта руководство холдинга сообщило о временной приостановке деятельности в России. Посчитали невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".
В конце апреля заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастроить логистику для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания возобновит работу в России, "как только это станет возможным".
Открытие логистического центра Ozon под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 13:19В России
Российские маркетплейсы начали ввозить товары через параллельный импорт
 
ЭкономикаРоссияВиктор ЕвтуховInditexZaraФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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