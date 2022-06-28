https://ria.ru/20220628/tseny-1798701459.html

Маркетплейсы завышают цены на товары параллельного импорта — покупатели

Маркетплейсы завышают цены на товары параллельного импорта — покупатели - РИА Новости, 28.06.2022

Маркетплейсы завышают цены на товары параллельного импорта — покупатели

Цены на одежду, обувь и аксессуары от Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Zara и других известных западных брендов, которые закрыли розничные магазины в России,... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T14:11

2022-06-28T14:11

2022-06-28T14:16

экономика

россия

виктор евтухов

inditex

zara

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 28 июня — РИА Новости. Цены на одежду, обувь и аксессуары от Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Zara и других известных западных брендов, которые закрыли розничные магазины в России, но затем вернулись на маркетплейсы, необоснованно выросли, сообщают потребители."На пиджак цена явно завышена — 17 тысяч рублей. И причем на рукаве есть бирка, на которой стоимость в магазине — 11 тысяч", — пишет в отзыве покупательница Ирина. Еще один случай: "на ценнике указана цена — 16900. Рука не поднялась взять за 22 тысячи на маркетплейсе".Ранее генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сообщила РИА Новости, что коллекции Zara, которые продаются сейчас на маркетплейсе, были ввезены в страну заранее. Тот факт, что июньские цены на них выше на 20-35 процентов, чем заявленные весной, она объяснила инфляцией.Когда цена товара на маркетплейсе значительно выше указанной на бирке, то это повод для разбирательства ФАС, поясняет Анастасия Бастрыкина, генеральный директор аналитического агентства PGR Agency."Каждая партия имеет происхождение. Если товар был привезен не из-за рубежа, а с ближайшего российского склада закрывшейся сети, то это явное нарушение. Рынок онлайн-продаж активно развивается, а законодательство имеет ряд пробелов, чем пользуются продавцы", - отмечает эксперт.Пресс-службы Wildberries и Федеральной антимонопольной службы комментировать сложившуюся ситуацию отказались.Испанская корпорация Inditex была основана в 1985 году. В России представлена брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.В начале марта руководство холдинга сообщило о временной приостановке деятельности в России. Посчитали невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".В конце апреля заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастроить логистику для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания возобновит работу в России, "как только это станет возможным".

https://radiosputnik.ria.ru/20220623/reteyler-1797470429.html

https://ria.ru/20220618/import-1796484739.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220620/marketpleysy-1796736537.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, россия, виктор евтухов, inditex, zara, федеральная антимонопольная служба (фас россии)