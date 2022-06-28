14:11 28.06.2022 (обновлено: 14:16 28.06.2022)
Маркетплейсы завышают цены на товары параллельного импорта — покупатели
МОСКВА, 28 июня — РИА Новости. Цены на одежду, обувь и аксессуары от Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Zara и других известных западных брендов, которые закрыли розничные магазины в России, но затем вернулись на маркетплейсы, необоснованно выросли, сообщают потребители.
"На пиджак цена явно завышена — 17 тысяч рублей. И причем на рукаве есть бирка, на которой стоимость в магазине — 11 тысяч", — пишет в отзыве покупательница Ирина. Еще один случай: "на ценнике указана цена — 16900. Рука не поднялась взять за 22 тысячи на маркетплейсе".
Ранее генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс сообщила РИА Новости, что коллекции Zara, которые продаются сейчас на маркетплейсе, были ввезены в страну заранее. Тот факт, что июньские цены на них выше на 20-35 процентов, чем заявленные весной, она объяснила инфляцией.
Когда цена товара на маркетплейсе значительно выше указанной на бирке, то это повод для разбирательства ФАС, поясняет Анастасия Бастрыкина, генеральный директор аналитического агентства PGR Agency.
"Каждая партия имеет происхождение. Если товар был привезен не из-за рубежа, а с ближайшего российского склада закрывшейся сети, то это явное нарушение. Рынок онлайн-продаж активно развивается, а законодательство имеет ряд пробелов, чем пользуются продавцы", - отмечает эксперт.
Пресс-службы Wildberries и Федеральной антимонопольной службы комментировать сложившуюся ситуацию отказались.
В начале марта руководство холдинга сообщило о временной приостановке деятельности в России. Посчитали невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".
В конце апреля заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что Inditex изучает возможности перенастроить логистику для того, чтобы вернуться на российский рынок. До этого гендиректор Inditex Оскар Гарсиа Масейрас говорил, что компания возобновит работу в России, "как только это станет возможным".