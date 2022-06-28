Рейтинг@Mail.ru
ЦБ разрешит ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/tsb-1798874909.html
ЦБ разрешит ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников
ЦБ разрешит ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников - РИА Новости, 28.06.2022
ЦБ разрешит ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников
Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги для защиты от мошенников, сообщил Банк России в... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T22:13
2022-06-28T23:00
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_772:0:2287:852_1920x0_80_0_0_88fbaae3d1d41487465160f1e9ac775f.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги для защиты от мошенников, сообщил Банк России в Telegram-канале."Клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст", — рассказал директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.Он отметил, что возможность устанавливать запрет на дистанционные каналы будет доступна для отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту следует обратиться в свой банк. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно в любое время без ограничений.По словам Уварова, банки будут обязаны бесплатно оказывать такие услуги, а при наличии счета в нескольких финучреждениях следует написать заявление в каждом из них.
https://ria.ru/20220623/stavka-1797510598.html
https://ria.ru/20220628/banki-1798799680.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782620_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_4809489fa6b3798d9a7b3e2abca3be2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)
22:13 28.06.2022 (обновлено: 23:00 28.06.2022)
 
ЦБ разрешит ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

ЦБ с 1 октября разрешит клиентам ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги для защиты от мошенников, сообщил Банк России в Telegram-канале.
"Клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст", — рассказал директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 11:41
В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки
Он отметил, что возможность устанавливать запрет на дистанционные каналы будет доступна для отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту следует обратиться в свой банк. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно в любое время без ограничений.
По словам Уварова, банки будут обязаны бесплатно оказывать такие услуги, а при наличии счета в нескольких финучреждениях следует написать заявление в каждом из них.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 17:15
ЦБ обязал банки подтверждать электронную почту клиентов
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала