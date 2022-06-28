https://ria.ru/20220628/tsb-1798874909.html

ЦБ разрешит ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

ЦБ разрешит ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников - РИА Новости, 28.06.2022

ЦБ разрешит ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников

Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги для защиты от мошенников, сообщил Банк России в... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T22:13

2022-06-28T22:13

2022-06-28T23:00

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно устанавливать запрет на онлайн-операции и отдельные услуги для защиты от мошенников, сообщил Банк России в Telegram-канале."Клиенты смогут самостоятельно устанавливать в банке, в котором они обслуживаются, запрет на онлайн-операции либо ограничивать их параметры — максимальную сумму для одной транзакции или лимит на определенный период времени. Такая возможность предусмотрена указанием Банка России, которое зарегистрировал Минюст", — рассказал директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.Он отметил, что возможность устанавливать запрет на дистанционные каналы будет доступна для отдельных услуг, например переводов, онлайн-кредитования, или на все операции. Чтобы воспользоваться бесплатным сервисом, клиенту следует обратиться в свой банк. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно в любое время без ограничений.По словам Уварова, банки будут обязаны бесплатно оказывать такие услуги, а при наличии счета в нескольких финучреждениях следует написать заявление в каждом из них.

https://ria.ru/20220623/stavka-1797510598.html

https://ria.ru/20220628/banki-1798799680.html

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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)