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Российские рестораторы готовы трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
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Российские рестораторы готовы трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР
Российские рестораторы готовы трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022
Российские рестораторы готовы трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР
Российские рестораторы готовы взять на работу беженцев из Луганской и Донецкой народных республик поварами, официантами, барменами и даже менеджерами, и платить РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T08:30
2022-06-28T08:30
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
экономика
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские рестораторы готовы взять на работу беженцев из Луганской и Донецкой народных республик поварами, официантами, барменами и даже менеджерами, и платить им заработную плату в соответствии с занимаемой должностью, рассказали РИА Новости представители отрасли.Более 2 миллионов человек эвакуированы в Россию из Украины и из Донецкой и Луганской Народных Республик с начала спецоперации, сообщал 23 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В пресс-службе "Росинтер Ресторантс" (управляет сетями 'IL Патио", "Планета суши", "Шикари", развивает по франшизе TGI Fridays, Costa Coffee) РИА Новости рассказали, что компания уже принимает на работу беженцев из ЛНР и ДНР вне зависимости от опыта работы. "Каждый сотрудник проходит обучение в корпоративном университете. Обязательное условие – наличие необходимых документов для трудоустройства. Кандидаты рассматриваются на общих условиях, как по открытым вакансиям, так и по оплате труда", - уточнили в компании."Рестораны "Мясо&amp;Рыба" в Москве и Подмосковье тоже решили поддержать беженцев и предложить трудоустройство. Даже если нет опыта, возьмем на работу, обучим и подготовим по вакансиям: повар, официант и бармен. А если есть соответствующий опыт, то предложим должность менеджера", - сказал владелец сети ресторанов Сергей Миронов.О готовности принять на работу жителей ЛНР и ДНР рассказали представители и других ресторанов, в их числе Roze &amp; Dane и GIGI. "Целенаправленной работы в данном направлении не ведется, но мы с радостью рассмотрим кандидатов, которые откликнутся на вакансии в наш ресторан", - сказала управляющая рестораном "Roze &amp; Dane" Мария Щепалина."К данному вопросу относимся с пониманием, так как большинство из этих людей стали заложниками ситуации. Когда возникает у нас запрос по поиску персонала, мы рассматриваем все варианты и тут все зависит от профессиональных качеств человека. То есть его гражданство, статус и прочее не имеют значения. А зарплата будет в соответствии с должностью, которую займет конкретный кандидат", - добавила управляющий партнер ресторана GIGI Валерия Юсова.
https://ria.ru/20220627/dnr-1798577088.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика
08:30 28.06.2022
 
Российские рестораторы готовы трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР

Российские рестораторы готовы устроить беженцев из ДНР и ЛНР поварами и официантами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗал одного из ресторанов в центре Москвы
Зал одного из ресторанов в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Зал одного из ресторанов в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские рестораторы готовы взять на работу беженцев из Луганской и Донецкой народных республик поварами, официантами, барменами и даже менеджерами, и платить им заработную плату в соответствии с занимаемой должностью, рассказали РИА Новости представители отрасли.
Более 2 миллионов человек эвакуированы в Россию из Украины и из Донецкой и Луганской Народных Республик с начала спецоперации, сообщал 23 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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В пресс-службе "Росинтер Ресторантс" (управляет сетями 'IL Патио", "Планета суши", "Шикари", развивает по франшизе TGI Fridays, Costa Coffee) РИА Новости рассказали, что компания уже принимает на работу беженцев из ЛНР и ДНР вне зависимости от опыта работы. "Каждый сотрудник проходит обучение в корпоративном университете. Обязательное условие – наличие необходимых документов для трудоустройства. Кандидаты рассматриваются на общих условиях, как по открытым вакансиям, так и по оплате труда", - уточнили в компании.
"Рестораны "Мясо&Рыба" в Москве и Подмосковье тоже решили поддержать беженцев и предложить трудоустройство. Даже если нет опыта, возьмем на работу, обучим и подготовим по вакансиям: повар, официант и бармен. А если есть соответствующий опыт, то предложим должность менеджера", - сказал владелец сети ресторанов Сергей Миронов.
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О готовности принять на работу жителей ЛНР и ДНР рассказали представители и других ресторанов, в их числе Roze & Dane и GIGI. "Целенаправленной работы в данном направлении не ведется, но мы с радостью рассмотрим кандидатов, которые откликнутся на вакансии в наш ресторан", - сказала управляющая рестораном "Roze & Dane" Мария Щепалина.
"К данному вопросу относимся с пониманием, так как большинство из этих людей стали заложниками ситуации. Когда возникает у нас запрос по поиску персонала, мы рассматриваем все варианты и тут все зависит от профессиональных качеств человека. То есть его гражданство, статус и прочее не имеют значения. А зарплата будет в соответствии с должностью, которую займет конкретный кандидат", - добавила управляющий партнер ресторана GIGI Валерия Юсова.
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭкономика
 
 
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