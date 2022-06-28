https://ria.ru/20220628/trudoustroystvo-1798606331.html

Российские рестораторы готовы трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР

Российские рестораторы готовы трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 28.06.2022

Российские рестораторы готовы трудоустроить беженцев из ДНР и ЛНР

Российские рестораторы готовы взять на работу беженцев из Луганской и Донецкой народных республик поварами, официантами, барменами и даже менеджерами, и платить РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T08:30

2022-06-28T08:30

2022-06-28T08:30

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские рестораторы готовы взять на работу беженцев из Луганской и Донецкой народных республик поварами, официантами, барменами и даже менеджерами, и платить им заработную плату в соответствии с занимаемой должностью, рассказали РИА Новости представители отрасли.Более 2 миллионов человек эвакуированы в Россию из Украины и из Донецкой и Луганской Народных Республик с начала спецоперации, сообщал 23 июня начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.В пресс-службе "Росинтер Ресторантс" (управляет сетями 'IL Патио", "Планета суши", "Шикари", развивает по франшизе TGI Fridays, Costa Coffee) РИА Новости рассказали, что компания уже принимает на работу беженцев из ЛНР и ДНР вне зависимости от опыта работы. "Каждый сотрудник проходит обучение в корпоративном университете. Обязательное условие – наличие необходимых документов для трудоустройства. Кандидаты рассматриваются на общих условиях, как по открытым вакансиям, так и по оплате труда", - уточнили в компании."Рестораны "Мясо&Рыба" в Москве и Подмосковье тоже решили поддержать беженцев и предложить трудоустройство. Даже если нет опыта, возьмем на работу, обучим и подготовим по вакансиям: повар, официант и бармен. А если есть соответствующий опыт, то предложим должность менеджера", - сказал владелец сети ресторанов Сергей Миронов.О готовности принять на работу жителей ЛНР и ДНР рассказали представители и других ресторанов, в их числе Roze & Dane и GIGI. "Целенаправленной работы в данном направлении не ведется, но мы с радостью рассмотрим кандидатов, которые откликнутся на вакансии в наш ресторан", - сказала управляющая рестораном "Roze & Dane" Мария Щепалина."К данному вопросу относимся с пониманием, так как большинство из этих людей стали заложниками ситуации. Когда возникает у нас запрос по поиску персонала, мы рассматриваем все варианты и тут все зависит от профессиональных качеств человека. То есть его гражданство, статус и прочее не имеют значения. А зарплата будет в соответствии с должностью, которую займет конкретный кандидат", - добавила управляющий партнер ресторана GIGI Валерия Юсова.

https://ria.ru/20220627/dnr-1798577088.html

https://ria.ru/20220625/vozvraschenie-1798038175.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, экономика