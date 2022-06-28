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Медведев назвал хамским решение о запрете транзита товаров в Калининград - РИА Новости, 28.06.2022
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Медведев назвал хамским решение о запрете транзита товаров в Калининград
Медведев назвал хамским решение о запрете транзита товаров в Калининград - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев назвал хамским решение о запрете транзита товаров в Калининград
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал хамским решение о запрете транзита товаров в Калининград, подчеркнув, что вина всецело лежит на Вильнюсе, и Литва РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:38
2022-06-28T00:38
мария захарова
маркус эдерер
гитанас науседа
литва
евросоюз
россия
вильнюс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал хамским решение о запрете транзита товаров в Калининград, подчеркнув, что вина всецело лежит на Вильнюсе, и Литва не задумывается об отрицательных последствиях, которые наступят именно для нее.По словам Медведева, "здесь не спасают ссылки на то, что Литва лишь послушно исполняет решения, принятые Евросоюзом"."Ведь даже в ходе принятия санкций обсуждаются исключения и толкования того, что делать. Чтобы не создать страновых проблем или не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности. Поэтому вина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе. И все отрицательные последствия наступят именно для него", — заявил он.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
https://ria.ru/20220627/tranzit-1798397235.html
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мария захарова, маркус эдерер, гитанас науседа, литва, евросоюз, россия, вильнюс, санкции в отношении россии, в мире, дмитрий медведев, москва
00:38 28.06.2022
 
Медведев назвал хамским решение о запрете транзита товаров в Калининград

Медведев: запрет транзита в Калининград отрицательно скажется именно на Вильнюсе

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал хамским решение о запрете транзита товаров в Калининград, подчеркнув, что вина всецело лежит на Вильнюсе, и Литва не задумывается об отрицательных последствиях, которые наступят именно для нее.
"Решение о запрете транзита российских товаров, один перечень которых занимает более 60 страниц, настолько хамское, что его даже нет смысла комментировать. Лишнее доказательство того, что в Литве вообще не задумываются о последствиях своих же шагов", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты".
По словам Медведева, "здесь не спасают ссылки на то, что Литва лишь послушно исполняет решения, принятые Евросоюзом".
"Ведь даже в ходе принятия санкций обсуждаются исключения и толкования того, что делать. Чтобы не создать страновых проблем или не нарушить фундаментальные многосторонние и двусторонние договоренности. Поэтому вина за запрет транзита всецело лежит на Вильнюсе. И все отрицательные последствия наступят именно для него", — заявил он.
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Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс не пойдет на уступки России в вопросе транзита товаров в Калининградскую область.
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Мария ЗахароваМаркус ЭдерерГитанас НауседаЛитваЕвросоюзРоссияВильнюсСанкции в отношении РоссииВ миреДмитрий МедведевМосква
 
 
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