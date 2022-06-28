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Путин поздравил Таджикистан с прошедшим днем национального согласия - РИА Новости, 28.06.2022
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Путин поздравил Таджикистан с прошедшим днем национального согласия
Путин поздравил Таджикистан с прошедшим днем национального согласия - РИА Новости, 28.06.2022
Путин поздравил Таджикистан с прошедшим днем национального согласия
Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация с пандемией коронавируса улучшается, и он рад быть на... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:51
2022-06-28T18:09
россия
таджикистан
в мире
владимир путин
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация с пандемией коронавируса улучшается, и он рад быть на дружеской земле союзника России, добавив, что отношения стран - глубокие и доверительные."Встреча должна была состояться и раньше, но, к сожалению, пандемийные условия вводили свои ограничения. Сейчас ситуация вроде становится получше, поэтому, как и договаривались... сегодня проводим очередное мероприятие двусторонее в столице Таджикистана. Я очень рад быть на дружеской земле нашего союзника в этом регионе мира", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи.Путин также поздравил Рахмона и жителей республики с прошедшим днем национального согласия, который отмечался там накануне."Наши отношения носят очень глубокий, доверительный характер, союзнический. Мы работаем по всем направлениям, активно причем", - добавил российский лидер, отметив хорошую динамику торгово-экономических связей.По его словам, темпы роста товарооборота двух стран в этом году являются рекордными.
https://ria.ru/20220618/ssha-1796159359.html
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россия, таджикистан, в мире, владимир путин, эмомали рахмон
17:51 28.06.2022 (обновлено: 18:09 28.06.2022)
 
Путин поздравил Таджикистан с прошедшим днем национального согласия

Путин назвал отношения между Россией и Таджикистаном очень глубокими и доверительными

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация с пандемией коронавируса улучшается, и он рад быть на дружеской земле союзника России, добавив, что отношения стран - глубокие и доверительные.
"Встреча должна была состояться и раньше, но, к сожалению, пандемийные условия вводили свои ограничения. Сейчас ситуация вроде становится получше, поэтому, как и договаривались... сегодня проводим очередное мероприятие двусторонее в столице Таджикистана. Я очень рад быть на дружеской земле нашего союзника в этом регионе мира", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи.
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Путин также поздравил Рахмона и жителей республики с прошедшим днем национального согласия, который отмечался там накануне.
"Наши отношения носят очень глубокий, доверительный характер, союзнический. Мы работаем по всем направлениям, активно причем", - добавил российский лидер, отметив хорошую динамику торгово-экономических связей.
По его словам, темпы роста товарооборота двух стран в этом году являются рекордными.
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 01:02
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
 
РоссияТаджикистанВ миреВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
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