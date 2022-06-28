https://ria.ru/20220628/tadzhikistan-1798821012.html

Путин поздравил Таджикистан с прошедшим днем национального согласия

Путин поздравил Таджикистан с прошедшим днем национального согласия - РИА Новости, 28.06.2022

Путин поздравил Таджикистан с прошедшим днем национального согласия

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация с пандемией коронавируса улучшается, и он рад быть на... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:51

2022-06-28T17:51

2022-06-28T18:09

россия

таджикистан

в мире

владимир путин

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что ситуация с пандемией коронавируса улучшается, и он рад быть на дружеской земле союзника России, добавив, что отношения стран - глубокие и доверительные."Встреча должна была состояться и раньше, но, к сожалению, пандемийные условия вводили свои ограничения. Сейчас ситуация вроде становится получше, поэтому, как и договаривались... сегодня проводим очередное мероприятие двусторонее в столице Таджикистана. Я очень рад быть на дружеской земле нашего союзника в этом регионе мира", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи.Путин также поздравил Рахмона и жителей республики с прошедшим днем национального согласия, который отмечался там накануне."Наши отношения носят очень глубокий, доверительный характер, союзнический. Мы работаем по всем направлениям, активно причем", - добавил российский лидер, отметив хорошую динамику торгово-экономических связей.По его словам, темпы роста товарооборота двух стран в этом году являются рекордными.

https://ria.ru/20220618/ssha-1796159359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, таджикистан, в мире, владимир путин, эмомали рахмон