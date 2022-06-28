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Медведев рассказал, как будет достигнут технологический суверенитет России

Медведев рассказал, как будет достигнут технологический суверенитет России - РИА Новости, 28.06.2022

Медведев рассказал, как будет достигнут технологический суверенитет России

Большие бюджетные средства будут направлены на реализацию мер по обеспечению технологического суверенитета России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T00:54

2022-06-28T00:54

2022-06-28T00:54

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россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Большие бюджетные средства будут направлены на реализацию мер по обеспечению технологического суверенитета России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что видит десяток направлений, по которым нужно сильно активизироваться, чтобы не остановить производство или обеспечить свою технологическую независимость."Всеми надо заниматься. Это делают коллеги из правительства и бизнес. Будем помогать им. Например, очень важной является замена импортного оборудования и программ в сфере критически важной информационной инфраструктуры. Для этого на площадке Совета безопасности РФ начала работу межведомственная комиссия, которая объединяет представителей государственной власти и крупнейших компаний в сфере информационных технологий", — подчеркнул Медведев.

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экономика, россия, дмитрий медведев, москва, в мире, совет безопасности рф