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Медведев рассказал, как будет достигнут технологический суверенитет России - РИА Новости, 28.06.2022
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Медведев рассказал, как будет достигнут технологический суверенитет России
Медведев рассказал, как будет достигнут технологический суверенитет России - РИА Новости, 28.06.2022
Медведев рассказал, как будет достигнут технологический суверенитет России
Большие бюджетные средства будут направлены на реализацию мер по обеспечению технологического суверенитета России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T00:54
2022-06-28T00:54
экономика
россия
дмитрий медведев
москва
в мире
совет безопасности рф
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Большие бюджетные средства будут направлены на реализацию мер по обеспечению технологического суверенитета России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что видит десяток направлений, по которым нужно сильно активизироваться, чтобы не остановить производство или обеспечить свою технологическую независимость."Всеми надо заниматься. Это делают коллеги из правительства и бизнес. Будем помогать им. Например, очень важной является замена импортного оборудования и программ в сфере критически важной информационной инфраструктуры. Для этого на площадке Совета безопасности РФ начала работу межведомственная комиссия, которая объединяет представителей государственной власти и крупнейших компаний в сфере информационных технологий", — подчеркнул Медведев.
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экономика, россия, дмитрий медведев, москва, в мире, совет безопасности рф
00:54 28.06.2022
 
Медведев рассказал, как будет достигнут технологический суверенитет России

Медведев: на обеспечение технологического суверенитета направят большие бюджетные средства

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Большие бюджетные средства будут направлены на реализацию мер по обеспечению технологического суверенитета России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Согласен с вами — обеспечение технологического суверенитета действительно не терпит промедления. На реализацию целого комплекса оперативных мер будут направлены большие бюджетные средства. Разработан ряд программ для поддержки отечественных производств, научно-технических разработок, обучения кадров для важнейших отраслей", — сказал Медведев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он добавил, что видит десяток направлений, по которым нужно сильно активизироваться, чтобы не остановить производство или обеспечить свою технологическую независимость.
"Всеми надо заниматься. Это делают коллеги из правительства и бизнес. Будем помогать им. Например, очень важной является замена импортного оборудования и программ в сфере критически важной информационной инфраструктуры. Для этого на площадке Совета безопасности РФ начала работу межведомственная комиссия, которая объединяет представителей государственной власти и крупнейших компаний в сфере информационных технологий", — подчеркнул Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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ЭкономикаРоссияДмитрий МедведевМоскваВ миреСовет Безопасности РФ
 
 
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