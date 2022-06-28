https://ria.ru/20220628/sudan-1798882930.html

Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан

Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан - РИА Новости, 28.06.2022

Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан

Судан передал Совету Безопасности ООН жалобу на Эфиопию в связи с гибелью восьми суданских граждан, следует из заявления МИД страны. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T23:39

2022-06-28T23:39

2022-06-28T23:39

в мире

абдель фаттах аль-бурхан

судан

эфиопия

совет безопасности оон

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ХАРТУМ, 28 июн - РИА Новости. Судан передал Совету Безопасности ООН жалобу на Эфиопию в связи с гибелью восьми суданских граждан, следует из заявления МИД страны.Согласно версии МИД Судана, семеро суданских военных и мирный житель были похищены и убиты эфиопскими военнослужащими 22 июня.Судан в понедельник отозвал посла в Эфиопии для консультаций после гибели семерых военных. Суданский МИД заявил, что передаст официальную жалобу в Совбез ООН и соответствующие международные организации. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал ощутимый ответ на казнь солдат.В свою очередь, правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не возлагать вину за произошедшее на власти Эфиопии.

https://ria.ru/20220105/oon-1766610689.html

судан

эфиопия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, абдель фаттах аль-бурхан, судан, эфиопия, совет безопасности оон