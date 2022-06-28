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Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан - РИА Новости, 28.06.2022
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Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан
Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан - РИА Новости, 28.06.2022
Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан
Судан передал Совету Безопасности ООН жалобу на Эфиопию в связи с гибелью восьми суданских граждан, следует из заявления МИД страны. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:39
2022-06-28T23:39
в мире
абдель фаттах аль-бурхан
судан
эфиопия
совет безопасности оон
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ХАРТУМ, 28 июн - РИА Новости. Судан передал Совету Безопасности ООН жалобу на Эфиопию в связи с гибелью восьми суданских граждан, следует из заявления МИД страны.Согласно версии МИД Судана, семеро суданских военных и мирный житель были похищены и убиты эфиопскими военнослужащими 22 июня.Судан в понедельник отозвал посла в Эфиопии для консультаций после гибели семерых военных. Суданский МИД заявил, что передаст официальную жалобу в Совбез ООН и соответствующие международные организации. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал ощутимый ответ на казнь солдат.В свою очередь, правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не возлагать вину за произошедшее на власти Эфиопии.
https://ria.ru/20220105/oon-1766610689.html
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в мире, абдель фаттах аль-бурхан, судан, эфиопия, совет безопасности оон
23:39 28.06.2022
 
Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан

МИД Судана передал СБ ООН жалобу на Эфиопию в связи с гибелью восьми жителей страны

© РИА Новости / Антон СкрипуновЖитель Гондэра. Эфиопия
Житель Гондэра. Эфиопия - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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ХАРТУМ, 28 июн - РИА Новости. Судан передал Совету Безопасности ООН жалобу на Эфиопию в связи с гибелью восьми суданских граждан, следует из заявления МИД страны.
Согласно заявлению, глава департамента МИД Судана по африканским делам передал во вторник главам миссий Африканского союза и африканского блока IGAD копии жалоб в СБ ООН "об ужасающих преступлениях эфиопской армии".
Согласно версии МИД Судана, семеро суданских военных и мирный житель были похищены и убиты эфиопскими военнослужащими 22 июня.
Судан в понедельник отозвал посла в Эфиопии для консультаций после гибели семерых военных. Суданский МИД заявил, что передаст официальную жалобу в Совбез ООН и соответствующие международные организации. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал ощутимый ответ на казнь солдат.
В свою очередь, правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не возлагать вину за произошедшее на власти Эфиопии.
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В миреАбдель Фаттах аль-БурханСуданЭфиопияСовет Безопасности ООН
 
 
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