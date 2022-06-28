https://ria.ru/20220628/sudan-1798882930.html
Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан
Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан - РИА Новости, 28.06.2022
Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан
Судан передал Совету Безопасности ООН жалобу на Эфиопию в связи с гибелью восьми суданских граждан, следует из заявления МИД страны. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T23:39
2022-06-28T23:39
2022-06-28T23:39
в мире
абдель фаттах аль-бурхан
судан
эфиопия
совет безопасности оон
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ХАРТУМ, 28 июн - РИА Новости. Судан передал Совету Безопасности ООН жалобу на Эфиопию в связи с гибелью восьми суданских граждан, следует из заявления МИД страны.Согласно версии МИД Судана, семеро суданских военных и мирный житель были похищены и убиты эфиопскими военнослужащими 22 июня.Судан в понедельник отозвал посла в Эфиопии для консультаций после гибели семерых военных. Суданский МИД заявил, что передаст официальную жалобу в Совбез ООН и соответствующие международные организации. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан пообещал ощутимый ответ на казнь солдат.В свою очередь, правительство Эфиопии заявило, что суданские военные погибли в результате столкновения с ополченцами после проникновения на территорию страны, и призывало не возлагать вину за произошедшее на власти Эфиопии.
https://ria.ru/20220105/oon-1766610689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абдель фаттах аль-бурхан, судан, эфиопия, совет безопасности оон
Судан подал жалобу на Эфиопию в СБ ООН из-за гибели восьми граждан
МИД Судана передал СБ ООН жалобу на Эфиопию в связи с гибелью восьми жителей страны