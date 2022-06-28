https://ria.ru/20220628/sud-1798806081.html

Верховный суд отклонил жалобу экс-главы "М2М прайвет банка" Сафонова

Верховный суд отклонил жалобу экс-главы "М2М прайвет банка" Сафонова - РИА Новости, 28.06.2022

Верховный суд отклонил жалобу экс-главы "М2М прайвет банка" Сафонова

Верховный суд России отклонил надзорную жалобу бывшего предправления "М2М прайвет банка" Олега Сафонова на судебный акт, которым он был привлечен к субсидиарной РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T17:25

2022-06-28T17:25

2022-06-28T17:25

россия

москва

экономика

м2м прайвет банк

агентство по страхованию вкладов

андрей вдовин

андрей новиков (атц снг)

верховный суд рф

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Верховный суд России отклонил надзорную жалобу бывшего предправления "М2М прайвет банка" Олега Сафонова на судебный акт, которым он был привлечен к субсидиарной ответственности по долгам этой кредитной организации, оцениваемым более чем в 8 миллиардов рублей.Как следует из опубликованного во вторник определения суда, судья ВС РФ Олег Шилохвост не нашел оснований для передачи жалобы на рассмотрение президиума Верховного суда.Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в апреле признала правомерным привлечение к субсидиарной ответственности пятерых бывших контролирующих лиц "М2М прайвет банка". В это число вошли председатель совета директоров и бенефициар Андрей Вдовин, Сафонов и другой экс-предправления Инна Иванова, экс-член совета директоров и глава латвийского Bank M2M Europe Робертс Иделсон, а также экс-предправления "Азиатско-Тихоокеанского банка" (единственного участника "М2М прайвет банка") Андрей Новиков.Агентство по страхованию вкладов в своем заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности указало 12 ответчиков. Суды трех инстанций ранее приняли противоречивые судебные акты, в результате дело дошло до Верховного суда.Судебная коллегия пришла к выводу об освобождении от ответственности бывших членов совета директоров Левана Мирзояна, Александра Парамонова и Вячеслава Андрюшкина и экс-зампреда Алексея Бабичева. Вопрос о привлечении экс-членов правления Олега Дмитриенко и Ирины Каминской отправлен на новое рассмотрение.АСВ вменяет ответчикам ряд убыточных сделок, приведших к банкротству банка, – обеспечение обязательств третьих лиц перед Bank M2M Europe AS (сумма ущерба – около 740 миллионов рублей), выдачу технических кредитов юр- и физлицам (более 250 миллионов), обратный выкуп прав требования к Bank M2M Europe AS и физлицу (около 178 миллионов), сделки по замещению на балансе банка ликвидных активов на коллекцию монет по завышенной стоимости (около 1,4 миллиарда)."М2М прайвет банк" был дочерней структурой АТБ. Банк России отозвал у него лицензию в декабре 2017 года. По величине активов, согласно данным ЦБ, на 1 ноября 2016 года банк занимал 164-е место в банковской системе РФ. Арбитражный суд Москвы признал кредитную организацию банкротом в феврале 2018 года. В Генпрокуратуру, МВД и СКР направлялась информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками банка финансовых операциях, имеющих признаки преступлений.

https://ria.ru/20220524/afera-1790429376.html

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Екатерина Зайцева

россия, москва, экономика, м2м прайвет банк, агентство по страхованию вкладов, андрей вдовин, андрей новиков (атц снг), верховный суд рф