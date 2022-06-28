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Суд арестовал двух спасателей аквапарка в Волжском, где погиб подросток - РИА Новости, 28.06.2022
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Суд арестовал двух спасателей аквапарка в Волжском, где погиб подросток
Суд арестовал двух спасателей аквапарка в Волжском, где погиб подросток - РИА Новости, 28.06.2022
Суд арестовал двух спасателей аквапарка в Волжском, где погиб подросток
Суд на два месяца арестовал двух инструкторов-спасателей аквапарка в Волжском Волгоградской области, где погиб 13-летний мальчик, скатившись с горки, сообщила... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T17:19
2022-06-28T17:19
происшествия
алексей захаров
волжский
волгоградская область
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Суд на два месяца арестовал двух инструкторов-спасателей аквапарка в Волжском Волгоградской области, где погиб 13-летний мальчик, скатившись с горки, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.Ранее СК сообщал, что в воскресенье в аквапарке в Волжском утонул, спустившись с горки, подросток, который приехал с родителями из Астрахани. Было возбуждено дело по статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека". В понедельник следователи задержали двух инструкторов-спасателей аквапарка, которые не заметили тонущего ребенка. По информации ведомства, оба мужчины не имеют специального образования и навыков оказания первой медицинской помощи."Волжский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении инструкторов-спасателей аквапарка Данилы Галайды и Алексея Захарова "…" Срок меры - до 26 августа 2022 года", - сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
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волжский
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происшествия, алексей захаров, волжский, волгоградская область, астрахань, следственный комитет россии (ск рф)
17:19 28.06.2022
 
Суд арестовал двух спасателей аквапарка в Волжском, где погиб подросток

Суд арестовал на два месяца спасателей аквапарка в Волжском, где погиб подросток

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 28 июн – РИА Новости. Суд на два месяца арестовал двух инструкторов-спасателей аквапарка в Волжском Волгоградской области, где погиб 13-летний мальчик, скатившись с горки, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.
Ранее СК сообщал, что в воскресенье в аквапарке в Волжском утонул, спустившись с горки, подросток, который приехал с родителями из Астрахани. Было возбуждено дело по статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека". В понедельник следователи задержали двух инструкторов-спасателей аквапарка, которые не заметили тонущего ребенка. По информации ведомства, оба мужчины не имеют специального образования и навыков оказания первой медицинской помощи.
"Волжский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении инструкторов-спасателей аквапарка Данилы Галайды и Алексея Захарова "…" Срок меры - до 26 августа 2022 года", - сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 11:01
Житель Волгоградской области погиб, пытаясь распилить снаряд времен войны
 
ПроисшествияАлексей ЗахаровВолжскийВолгоградская областьАстраханьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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