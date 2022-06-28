https://ria.ru/20220628/sud-1798756380.html
Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме
Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме - РИА Новости, 28.06.2022
Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей сервис Internet Archive, откуда не была удалена статья об изготовлении... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:12
2022-06-28T16:12
2022-06-28T16:12
происшествия
технологии
россия
сан-франциско
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей сервис Internet Archive, откуда не была удалена статья об изготовлении коктейля Молотова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить штраф на 800 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Роскомнадзор составил протокол на НКО Internet Archive по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить инструкцию по изготовлению коктейля Молотова, а также экстремистских материалов, разжигающих межнациональную рознь.Сервис Internet Archive основан в 1996 году в Сан-Франциско, занимается сохранением и архивированием интернет-данных, веб-сайтов, аудио- и видео-файлов, книг, музыки и кино.
https://ria.ru/20220628/pinterest-1798667529.html
россия
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, технологии, россия, сан-франциско, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме
Суд в Москве оштрафовал Internet Archive на 800 тысяч рублей за экстремистские материалы