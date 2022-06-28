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Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме - РИА Новости, 28.06.2022
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Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме
Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме - РИА Новости, 28.06.2022
Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей сервис Internet Archive, откуда не была удалена статья об изготовлении... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:12
2022-06-28T16:12
происшествия
технологии
россия
сан-франциско
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей сервис Internet Archive, откуда не была удалена статья об изготовлении коктейля Молотова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить штраф на 800 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Роскомнадзор составил протокол на НКО Internet Archive по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить инструкцию по изготовлению коктейля Молотова, а также экстремистских материалов, разжигающих межнациональную рознь.Сервис Internet Archive основан в 1996 году в Сан-Франциско, занимается сохранением и архивированием интернет-данных, веб-сайтов, аудио- и видео-файлов, книг, музыки и кино.
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происшествия, технологии, россия, сан-франциско, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
16:12 28.06.2022
 
Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме

Суд в Москве оштрафовал Internet Archive на 800 тысяч рублей за экстремистские материалы

CC0 / Sora Shimazaki / Молоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
CC0 / Sora Shimazaki /
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей сервис Internet Archive, откуда не была удалена статья об изготовлении коктейля Молотова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить штраф на 800 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Роскомнадзор составил протокол на НКО Internet Archive по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить инструкцию по изготовлению коктейля Молотова, а также экстремистских материалов, разжигающих межнациональную рознь.
Сервис Internet Archive основан в 1996 году в Сан-Франциско, занимается сохранением и архивированием интернет-данных, веб-сайтов, аудио- и видео-файлов, книг, музыки и кино.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
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