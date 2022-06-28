https://ria.ru/20220628/sud-1798756380.html

Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме

Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме - РИА Новости, 28.06.2022

Суд оштрафовал сервис Internet Archive за материалы об экстремизме

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей сервис Internet Archive, откуда не была удалена статья об изготовлении... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:12

2022-06-28T16:12

2022-06-28T16:12

происшествия

технологии

россия

сан-франциско

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 800 тысяч рублей сервис Internet Archive, откуда не была удалена статья об изготовлении коктейля Молотова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить штраф на 800 тысяч рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Роскомнадзор составил протокол на НКО Internet Archive по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ за отказ удалить инструкцию по изготовлению коктейля Молотова, а также экстремистских материалов, разжигающих межнациональную рознь.Сервис Internet Archive основан в 1996 году в Сан-Франциско, занимается сохранением и архивированием интернет-данных, веб-сайтов, аудио- и видео-файлов, книг, музыки и кино.

https://ria.ru/20220628/pinterest-1798667529.html

россия

сан-франциско

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, технологии, россия, сан-франциско, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)