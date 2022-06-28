https://ria.ru/20220628/sud-1798683102.html

Суд дал 20 лет бизнесмену Михальченко за хищения на стройке в Ново-Огарево

Суд дал 20 лет бизнесмену Михальченко за хищения на стройке в Ново-Огарево - РИА Новости, 28.06.2022

Суд дал 20 лет бизнесмену Михальченко за хищения на стройке в Ново-Огарево

Второй Западный окружной военный суд приговорил генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко к 20 годам лишения свободы за хищения при... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T13:27

2022-06-28T13:27

2022-06-28T14:53

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко к 20 годам лишения свободы за хищения при строительстве резиденции президента России в Ново-Огарево, передает корреспондент РИА Новости.В 2018 году Басманный суд Москвы назначил Михальченко четыре года и семь месяцев колонии общего режима по делу о контрабанде элитного алкоголя. Его задержали в марте 2016 года, но выйти на свободу миллиардер не успел, поскольку был арестован по делу о хищениях в Ново-Огарево.По делу также проходят бывший глава ФГУП "Атэкс" при ФСО Андрей Каминов, которому назначили 15 лет колонии строгого режима, предприниматель Сергей Литвинов — получил 11 лет колонии строгого режима, экс-начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майор Игорь Васильев — шесть лет колонии общего режима, полковник ФСО Дмитрий Улитин — пять лет колонии общего режима, бывший гендиректор компании "Климат проф" Борис Мальцев — три года колонии общего режима. Кроме того, все они должны выплатить штрафы в размере от 500 до 900 тысяч рублей.Суд также постановил взыскать с фигурантов в счет компенсации ущерба в пользу Федеральной службы охраны России 1,2 миллиарда рублей и конфисковал два жилых дома Каминова в Истринском районе, земельные участки в Московской области.Как следует из материалов дела, Михальченко в 2011 году получил от Каминова заказ на строительство дома приемов в резиденции президента в Ново-Огарево (гостиница, спортивный зал, гараж, ангар для хранения парковой техники, комендатура). Общая сумма контракта превышала 5,7 миллиарда рублей. Основное хищение, по версии следствия, заключалось в завышении стоимости работ, оборудования и материалов.Несколько приговоров вынесли ранее. Так, в мае подполковник ФСО Алексей Голохвостов осужден на 11 лет колонии строгого режима за взятки в сумме свыше 20 миллионов рублей за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции, а также за хищение 700 тысяч рублей при реконструкции одиннадцати башен Московского Кремля.В 2021 году Мосгорсуд приговорил к семи годам колонии экс-директора "Балтстроя" Дмитрия Сергеева. Бывшего главу "Стройкомплекта" Дмитрия Торчинского Мосгорсуд приговорил в октябре 2020 года к пяти годам колонии. Летом того же года предприниматель Станислав Кюнер получил восемь лет колонии строгого режима за участие в организованном преступном сообществе и растрате, а признавший вину и заключивший досудебное соглашение Александр Родионов — три года колонии.

https://ria.ru/20220602/lukashevich-1792624739.html

https://ria.ru/20220518/khischenie-1789187216.html

https://ria.ru/20220426/natsproekty-1785487157.html

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происшествия, россия, москва, московский городской суд, балтстрой, истринский район, игорь васильев, сергей литвинов, андрей каминов