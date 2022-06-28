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Илья Яшин сообщил, что находится в суде - РИА Новости, 28.06.2022
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Илья Яшин сообщил, что находится в суде
Илья Яшин сообщил, что находится в суде - РИА Новости, 28.06.2022
Илья Яшин сообщил, что находится в суде
Задержанный ночью муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил РИА Новости, что находится в суде. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:27
2022-06-28T11:27
россия
происшествия
москва
илья яшин
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Задержанный ночью муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил РИА Новости, что находится в суде."Я сейчас в суде", - сказал Яшин, но комментировать причины задержания не стал.Ранее в своем Telegram-канале он написал, что его "везут в Хамовнический суд", предположив, что там ему оформят 15 суток ареста.Яшина задержали минувшей ночью, адвоката к нему не пустили, но тот предположил, что депутату вменяют статью 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", которая предполагает до 15 суток административного ареста.В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП). Повторный протокол по этой статье грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.
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россия, происшествия, москва, илья яшин
11:27 28.06.2022
 
Илья Яшин сообщил, что находится в суде

Задержанный мундеп Красносельского района Илья Яшин сообщил, что находится в суде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИлья Яшин
Илья Яшин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Задержанный ночью муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил РИА Новости, что находится в суде.
"Я сейчас в суде", - сказал Яшин, но комментировать причины задержания не стал.
Адвокат Вадим Прохоров - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 02:04
Адвокат Яшина подтвердил информацию СМИ о его задержании
Ранее в своем Telegram-канале он написал, что его "везут в Хамовнический суд", предположив, что там ему оформят 15 суток ареста.
Яшина задержали минувшей ночью, адвоката к нему не пустили, но тот предположил, что депутату вменяют статью 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", которая предполагает до 15 суток административного ареста.
В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП). Повторный протокол по этой статье грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.
 
РоссияПроисшествияМоскваИлья Яшин
 
 
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