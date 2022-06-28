https://ria.ru/20220628/sud-1798638698.html
Илья Яшин сообщил, что находится в суде
Илья Яшин сообщил, что находится в суде - РИА Новости, 28.06.2022
Илья Яшин сообщил, что находится в суде
Задержанный ночью муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил РИА Новости, что находится в суде. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:27
2022-06-28T11:27
2022-06-28T11:27
россия
происшествия
москва
илья яшин
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Задержанный ночью муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил РИА Новости, что находится в суде."Я сейчас в суде", - сказал Яшин, но комментировать причины задержания не стал.Ранее в своем Telegram-канале он написал, что его "везут в Хамовнический суд", предположив, что там ему оформят 15 суток ареста.Яшина задержали минувшей ночью, адвоката к нему не пустили, но тот предположил, что депутату вменяют статью 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", которая предполагает до 15 суток административного ареста.В конце мая Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП). Повторный протокол по этой статье грозит уже уголовным преследованием по статье 280.3 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до трех лет.
https://ria.ru/20220628/yashin-1798593706.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, происшествия, москва, илья яшин
Илья Яшин сообщил, что находится в суде
Задержанный мундеп Красносельского района Илья Яшин сообщил, что находится в суде