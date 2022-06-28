11:50 28.06.2022 (обновлено: 15:51 28.06.2022)
МИД расширил американский стоп-лист
МИД запретил въезд в Россию еще 25 американцам, включая супругу и дочь Байдена
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России расширило американский стоп-лист еще на 25 человек.
"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол — Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена", — говорится в заявлении ведомства.
Так, под санкции попала супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден.
Помимо этого, в перечень также попал автор концепции о "Конце истории" Фрэнсис Фукуяма.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
В числе ответных мер МИД России опубликовал списки граждан других стран, которым запрещен въезд в страну, — из США туда попали изначально 963 человека.