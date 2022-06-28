https://ria.ru/20220628/stop-list-1798647321.html

МИД расширил американский стоп-лист

МИД расширил американский стоп-лист - РИА Новости, 28.06.2022

МИД расширил американский стоп-лист

Министерство иностранных дел России расширило американский стоп-лист еще на 25 человек. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T11:50

2022-06-28T11:50

2022-06-28T15:51

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

джо байден

сша

джилл байден

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России расширило американский стоп-лист еще на 25 человек."В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол — Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена", — говорится в заявлении ведомства.Так, под санкции попала супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден.Помимо этого, в перечень также попал автор концепции о "Конце истории" Фрэнсис Фукуяма.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.В числе ответных мер МИД России опубликовал списки граждан других стран, которым запрещен въезд в страну, — из США туда попали изначально 963 человека.

https://ria.ru/20220627/poshliny-1798531924.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, джо байден, сша, джилл байден, санкции