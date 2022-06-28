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МИД расширил американский стоп-лист - РИА Новости, 28.06.2022
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МИД расширил американский стоп-лист
МИД расширил американский стоп-лист - РИА Новости, 28.06.2022
МИД расширил американский стоп-лист
Министерство иностранных дел России расширило американский стоп-лист еще на 25 человек. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T11:50
2022-06-28T15:51
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
джо байден
сша
джилл байден
санкции
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России расширило американский стоп-лист еще на 25 человек."В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол — Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена", — говорится в заявлении ведомства.Так, под санкции попала супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден.Помимо этого, в перечень также попал автор концепции о "Конце истории" Фрэнсис Фукуяма.Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.В числе ответных мер МИД России опубликовал списки граждан других стран, которым запрещен въезд в страну, — из США туда попали изначально 963 человека.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, джо байден, сша, джилл байден, санкции
11:50 28.06.2022 (обновлено: 15:51 28.06.2022)
 
МИД расширил американский стоп-лист

МИД запретил въезд в Россию еще 25 американцам, включая супругу и дочь Байдена

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России расширило американский стоп-лист еще на 25 человек.
"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в стоп-лист вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол — Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена", — говорится в заявлении ведомства.
Так, под санкции попала супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден.
Помимо этого, в перечень также попал автор концепции о "Конце истории" Фрэнсис Фукуяма.
Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Ограничительные меры в основном затронули банковский сектор и сферы высокотехнологичной продукции. Некоторые страны заморозили российские активы. Многие компании заявили о прекращении деятельности на территории страны. В Европе стали громче звучать призывы отказаться от поставок энергоресурсов из России. Помимо этого, несколько стран расширили списки россиян, подпадающих под персональные санкции. В Кремле происходящее назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий.
В числе ответных мер МИД России опубликовал списки граждан других стран, которым запрещен въезд в страну, — из США туда попали изначально 963 человека.
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