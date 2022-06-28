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При столкновении поезда с автомобилем в Калифорнии погибли три человека
При столкновении поезда с автомобилем в Калифорнии погибли три человека - РИА Новости, 28.06.2022
При столкновении поезда с автомобилем в Калифорнии погибли три человека
Поезд столкнулся с легковым автомобилем недалеко от города Брентвуд в округе Контра-Коста американского штата Калифорния, в результате происшествия трое... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T02:01
2022-06-28T02:01
2022-06-28T02:01
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Поезд столкнулся с легковым автомобилем недалеко от города Брентвуд в округе Контра-Коста американского штата Калифорния, в результате происшествия трое погибли, два человека получили серьезные травмы, сообщает местное отделение телеканала NBC News.В воскресенье днем поезд врезался в автомобиль с пятью пассажирами, пересекавший не оборудованный шлагбаумом железнодорожный переезд. Трое из находящихся в машине людей погибли на месте, еще двое, взрослый мужчина и ребенок, госпитализированы с "тяжелыми травмами". По данным перевозчика Amtrak, в момент столкновения в поезде было 89 человек, никто из них не пострадал.Офис шерифа округа заявил, что по этому инциденту ведется расследование.Как сообщили телеканалу местные жители, подобные происшествия на этом железнодорожном переезде — не редкость.В понедельник Amtrak сообщала о еще одном происшествии: пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов около города Мендон штата Миссури. Как сообщало местное отделение телеканала Fox News, в результате по меньшей мере трое человек погибли и не менее 50 пострадали.
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При столкновении поезда с автомобилем в Калифорнии погибли три человека
NBC News: из-за столкновения поезда с автомобилем в Калифорнии погибли три человека