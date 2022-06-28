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США планируют увеличить число американских военных кораблей в Испании - РИА Новости, 28.06.2022
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США планируют увеличить число американских военных кораблей в Испании
США планируют увеличить число американских военных кораблей в Испании - РИА Новости, 28.06.2022
США планируют увеличить число американских военных кораблей в Испании
США намерены увеличить количество американских военных кораблей на военно-морской базе вблизи испанского города Рота, усилив военное сотрудничество с Испанией,... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T21:20
2022-06-28T21:20
в мире
джейк салливан
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
сша
испания
нато
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США намерены увеличить количество американских военных кораблей на военно-морской базе вблизи испанского города Рота, усилив военное сотрудничество с Испанией, говорится в совместной декларации двух стран по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра королевства Педро Санчеса."Испания и Соединенные Штаты намерены расширить сотрудничество в военной сфере путём дополнительного размещения американских военных кораблей в Рота. Оба государства намерены поддерживать регулярные встречи в рамках двусторонней группы по обороне для укрепления кооперации в обороне", - указано в документе.Ранее во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден планирует заявить об увеличении числа американских противолодочных кораблей в Испании с четырех до шести.Декларация также определяет США и Испанию как союзников и стратегических партнеров, которые осуждают военные действия России на Украине, продолжат оказывать поддержку украинскому правительству и подтверждают готовность обеспечить необходимые мощности для укрепления НАТО."США и Испания отмечают важность совместных действий по улучшению энергетической безопасности в Европе и сокращению зависимости от российских природных ресурсов", - также указано в документе.Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нём планируется участием около 40 глав государств и правительств, включая 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не Альянса, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220627/madrid-1798405214.html
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в мире, джейк салливан, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, сша, испания, нато, евросоюз, европейский совет
21:20 28.06.2022
 
США планируют увеличить число американских военных кораблей в Испании

США планируют увеличить число американских военных кораблей в Испании

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США намерены увеличить количество американских военных кораблей на военно-морской базе вблизи испанского города Рота, усилив военное сотрудничество с Испанией, говорится в совместной декларации двух стран по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра королевства Педро Санчеса.
"Испания и Соединенные Штаты намерены расширить сотрудничество в военной сфере путём дополнительного размещения американских военных кораблей в Рота. Оба государства намерены поддерживать регулярные встречи в рамках двусторонней группы по обороне для укрепления кооперации в обороне", - указано в документе.
Дворец Сибелис в Мадриде - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 13:11
Посол в Испании посоветовал россиянам не ездить в Мадрид в дни саммита НАТО
Ранее во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден планирует заявить об увеличении числа американских противолодочных кораблей в Испании с четырех до шести.
Декларация также определяет США и Испанию как союзников и стратегических партнеров, которые осуждают военные действия России на Украине, продолжат оказывать поддержку украинскому правительству и подтверждают готовность обеспечить необходимые мощности для укрепления НАТО.
"США и Испания отмечают важность совместных действий по улучшению энергетической безопасности в Европе и сокращению зависимости от российских природных ресурсов", - также указано в документе.
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нём планируется участием около 40 глав государств и правительств, включая 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не Альянса, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий на тактических учениях с участием Вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
26 июня, 10:26
МИД Испании раскрыл планы НАТО на присоединение Украины
 
В миреДжейк СалливанДмитрий Песков (спецпредставитель президента)Владимир ПутинРоссияСШАИспанияНАТОЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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