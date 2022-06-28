США планируют увеличить число американских военных кораблей в Испании
США планируют увеличить число американских военных кораблей в Испании
Флаг США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США намерены увеличить количество американских военных кораблей на военно-морской базе вблизи испанского города Рота, усилив военное сотрудничество с Испанией, говорится в совместной декларации двух стран по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра королевства Педро Санчеса.
"Испания и Соединенные Штаты намерены расширить сотрудничество в военной сфере путём дополнительного размещения американских военных кораблей в Рота. Оба государства намерены поддерживать регулярные встречи в рамках двусторонней группы по обороне для укрепления кооперации в обороне", - указано в документе.
Ранее во вторник советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден планирует заявить об увеличении числа американских противолодочных кораблей в Испании с четырех до шести.
"США и Испания отмечают важность совместных действий по улучшению энергетической безопасности в Европе и сокращению зависимости от российских природных ресурсов", - также указано в документе.
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