https://ria.ru/20220628/ssha-1798754177.html

Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне

Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне - РИА Новости, 28.06.2022

Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне

В США решения, которые связаны с Украиной, принимают не на уровне президента страны, а в госдепартаменте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:06

2022-06-28T16:06

2022-06-28T16:06

в мире

сша

украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg

АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. В США решения, которые связаны с Украиной, принимают не на уровне президента страны, а в госдепартаменте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Я не буду гадать, на что надеется президент (Владимир) Зеленский - это абсолютно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента", - сказал Лавров журналистам.

https://ria.ru/20220628/rossiya-1798748059.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)