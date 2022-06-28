Рейтинг@Mail.ru
Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/ssha-1798754177.html
Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне
Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне - РИА Новости, 28.06.2022
Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне
В США решения, которые связаны с Украиной, принимают не на уровне президента страны, а в госдепартаменте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:06
2022-06-28T16:06
в мире
сша
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. В США решения, которые связаны с Украиной, принимают не на уровне президента страны, а в госдепартаменте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Я не буду гадать, на что надеется президент (Владимир) Зеленский - это абсолютно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20220628/rossiya-1798748059.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
16:06 28.06.2022
 
Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне

Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне, а в Госдепе

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. В США решения, которые связаны с Украиной, принимают не на уровне президента страны, а в госдепартаменте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Я не буду гадать, на что надеется президент (Владимир) Зеленский - это абсолютно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента", - сказал Лавров журналистам.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 15:53
Лавров пообещал, что Россия сделает выводы, как вести дела с Западом
 
В миреСШАУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала