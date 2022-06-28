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Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне
Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне - РИА Новости, 28.06.2022
Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне
В США решения, которые связаны с Украиной, принимают не на уровне президента страны, а в госдепартаменте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:06
2022-06-28T16:06
2022-06-28T16:06
в мире
сша
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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АШХАБАД, 28 июн - РИА Новости. В США решения, которые связаны с Украиной, принимают не на уровне президента страны, а в госдепартаменте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Я не буду гадать, на что надеется президент (Владимир) Зеленский - это абсолютно не важно, что он думает, на что он надеется. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причем отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в госдепартаменте, ну и, наверное, еще в администрации президента", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20220628/rossiya-1798748059.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне
Лавров: в США решения по Украине принимаются не на президентском уровне, а в Госдепе