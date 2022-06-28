https://ria.ru/20220628/ssha-1798743967.html

США работают с Турцией по вопросу расширения НАТО, заявил Салливан

США работают с Турцией по вопросу расширения НАТО, заявил Салливан - РИА Новости, 28.06.2022

США работают с Турцией по вопросу расширения НАТО, заявил Салливан

США и союзники по НАТО продолжат работать с Турцией, чтобы разрешить разногласия относительно членства в альянсе Финляндии и Швеции, сообщил помощник президента РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:47

2022-06-28T15:47

2022-06-28T15:52

в мире

турция

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США и союзники по НАТО продолжат работать с Турцией, чтобы разрешить разногласия относительно членства в альянсе Финляндии и Швеции, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."США и союзники смогут заявить о поддержке присоединению к альянсу Финляндии и Швеции, и мы продолжим работать с Турцией, чтобы разрешить их беспокойства, чтобы в конце концов Финляндия и Швеция стали членами НАТО", - заявил Салливан в ходе аудиобрифинга."Мы уверены, что в конце концов они станут членами альянса, и беспокойства Турции разрешатся", - подчеркнул Салливан.

https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797090402.html

турция

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швеция

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в мире, турция, финляндия, швеция, нато, сша