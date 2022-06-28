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США работают с Турцией по вопросу расширения НАТО, заявил Салливан - РИА Новости, 28.06.2022
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США работают с Турцией по вопросу расширения НАТО, заявил Салливан
США работают с Турцией по вопросу расширения НАТО, заявил Салливан - РИА Новости, 28.06.2022
США работают с Турцией по вопросу расширения НАТО, заявил Салливан
США и союзники по НАТО продолжат работать с Турцией, чтобы разрешить разногласия относительно членства в альянсе Финляндии и Швеции, сообщил помощник президента РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:47
2022-06-28T15:52
в мире
турция
финляндия
швеция
нато
сша
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США и союзники по НАТО продолжат работать с Турцией, чтобы разрешить разногласия относительно членства в альянсе Финляндии и Швеции, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."США и союзники смогут заявить о поддержке присоединению к альянсу Финляндии и Швеции, и мы продолжим работать с Турцией, чтобы разрешить их беспокойства, чтобы в конце концов Финляндия и Швеция стали членами НАТО", - заявил Салливан в ходе аудиобрифинга."Мы уверены, что в конце концов они станут членами альянса, и беспокойства Турции разрешатся", - подчеркнул Салливан.
https://ria.ru/20220621/turtsiya-1797090402.html
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в мире, турция, финляндия, швеция, нато, сша
15:47 28.06.2022 (обновлено: 15:52 28.06.2022)
 
США работают с Турцией по вопросу расширения НАТО, заявил Салливан

Салливан: США и союзники работают с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. США и союзники по НАТО продолжат работать с Турцией, чтобы разрешить разногласия относительно членства в альянсе Финляндии и Швеции, сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"США и союзники смогут заявить о поддержке присоединению к альянсу Финляндии и Швеции, и мы продолжим работать с Турцией, чтобы разрешить их беспокойства, чтобы в конце концов Финляндия и Швеция стали членами НАТО", - заявил Салливан в ходе аудиобрифинга.
"Мы уверены, что в конце концов они станут членами альянса, и беспокойства Турции разрешатся", - подчеркнул Салливан.
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