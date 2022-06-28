https://ria.ru/20220628/ssha-1798735403.html

США увеличат военное присутствие в Европе

США увеличат военное присутствие в Европе - РИА Новости, 28.06.2022

США увеличат военное присутствие в Европе

Соединенные Штаты намерены в первый день саммита НАТО объявить о размещении дополнительных сил в Европе на долгосрочную перспективу, заявил помощник... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T15:23

2022-06-28T15:23

2022-06-28T17:28

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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены в первый день саммита НАТО объявить о размещении дополнительных сил в Европе на долгосрочную перспективу, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."США объявят о дополнительном размещении сил на земле, воде и в воздухе на длительную перспективу за пределами этого кризиса, сколько бы он ни продлился", — сообщил он.На предстоящей встрече члены альянса планируют подтвердить приверженность обязательствам по наращиванию присутствия в Европе, что, по словам Салливана, отвечает стратегическим вызовам из-за спецоперации России на Украине.В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что задуманное НАТО увеличение контингента на восточном направлении планируется вне зависимости от решений грядущего саммита. По его мнению, это продолжение нарушающей договоренности линии военного блока на освоение территорий бывшего СССР и его приближение к российским границам.Во вторник откроется саммит НАТО в Мадриде. Предполагается, что члены альянса примут новую стратегию, где Россию обозначат как "непосредственную угрозу коллективной безопасности", и обсудят заявки на вступление Финляндии и Швеции.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем МИД обращал внимание, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом западные страны должны отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20220620/nato-1796665520.html

https://ria.ru/20220628/polsha-1798732534.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

сша

европа

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украина

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в мире, сша, евросоюз, европа, россия, нато, украина, сергей лавров