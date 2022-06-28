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США увеличат военное присутствие в Европе - РИА Новости, 28.06.2022
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США увеличат военное присутствие в Европе
США увеличат военное присутствие в Европе - РИА Новости, 28.06.2022
США увеличат военное присутствие в Европе
Соединенные Штаты намерены в первый день саммита НАТО объявить о размещении дополнительных сил в Европе на долгосрочную перспективу, заявил помощник... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T15:23
2022-06-28T17:28
в мире
сша
евросоюз
европа
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нато
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сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены в первый день саммита НАТО объявить о размещении дополнительных сил в Европе на долгосрочную перспективу, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."США объявят о дополнительном размещении сил на земле, воде и в воздухе на длительную перспективу за пределами этого кризиса, сколько бы он ни продлился", — сообщил он.На предстоящей встрече члены альянса планируют подтвердить приверженность обязательствам по наращиванию присутствия в Европе, что, по словам Салливана, отвечает стратегическим вызовам из-за спецоперации России на Украине.В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что задуманное НАТО увеличение контингента на восточном направлении планируется вне зависимости от решений грядущего саммита. По его мнению, это продолжение нарушающей договоренности линии военного блока на освоение территорий бывшего СССР и его приближение к российским границам.Во вторник откроется саммит НАТО в Мадриде. Предполагается, что члены альянса примут новую стратегию, где Россию обозначат как "непосредственную угрозу коллективной безопасности", и обсудят заявки на вступление Финляндии и Швеции.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем МИД обращал внимание, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом западные страны должны отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220620/nato-1796665520.html
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в мире, сша, евросоюз, европа, россия, нато, украина, сергей лавров
15:23 28.06.2022 (обновлено: 17:28 28.06.2022)
 
США увеличат военное присутствие в Европе

Белый дом: Байден планирует разместить дополнительные силы в Европе

© AP Photo / Boris GrdanoskiАмериканские военные на военной базе в Скопье
Американские военные на военной базе в Скопье - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Boris Grdanoski
Американские военные на военной базе в Скопье
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ВАШИНГТОН, 28 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты намерены в первый день саммита НАТО объявить о размещении дополнительных сил в Европе на долгосрочную перспективу, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"США объявят о дополнительном размещении сил на земле, воде и в воздухе на длительную перспективу за пределами этого кризиса, сколько бы он ни продлился", — сообщил он.
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
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В Китае объяснили, почему НАТО потерпела поражение в Европе
На предстоящей встрече члены альянса планируют подтвердить приверженность обязательствам по наращиванию присутствия в Европе, что, по словам Салливана, отвечает стратегическим вызовам из-за спецоперации России на Украине.
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что задуманное НАТО увеличение контингента на восточном направлении планируется вне зависимости от решений грядущего саммита. По его мнению, это продолжение нарушающей договоренности линии военного блока на освоение территорий бывшего СССР и его приближение к российским границам.
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 15:19
МИД Польши предложил называть Россию не врагом, а противником НАТО
Во вторник откроется саммит НАТО в Мадриде. Предполагается, что члены альянса примут новую стратегию, где Россию обозначат как "непосредственную угрозу коллективной безопасности", и обсудят заявки на вступление Финляндии и Швеции.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем МИД обращал внимание, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом западные страны должны отказаться от курса на милитаризацию континента.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 08:00
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