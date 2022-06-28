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Сотрудника "Укроборонпрома" будут судить за поддержку спецоперации - РИА Новости, 28.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220628/spetsoperatsiya-1798683582.html
Сотрудника "Укроборонпрома" будут судить за поддержку спецоперации
Сотрудника "Укроборонпрома" будут судить за поддержку спецоперации - РИА Новости, 28.06.2022
Сотрудника "Укроборонпрома" будут судить за поддержку спецоперации
Уголовное дело заведено в отношении сотрудника предприятия "Укроборонпром" по обвинению в оправдании спецоперации России на Украине, сообщили во вторник в офисе РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T13:27
2022-06-28T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
укроборонпром
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении сотрудника предприятия "Укроборонпром" по обвинению в оправдании спецоперации России на Украине, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины."Сообщено о подозрении сотруднику предприятия, входящего в госконцерн "Укроборонпром", по факту оправдания, признания правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.По информации ведомства, подозреваемый, фамилия которого не называется, публично оправдывал спецоперацию РФ и убеждал других сотрудников, что ракетные удары по Украине наносит украинская армия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220628/donbass-1798682378.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, укроборонпром, ситуация в днр и лнр
13:27 28.06.2022
 
Сотрудника "Укроборонпрома" будут судить за поддержку спецоперации

На Украине возбудили дело против сотрудника "Укроборонпрома" за поддержку спецоперации

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении сотрудника предприятия "Укроборонпром" по обвинению в оправдании спецоперации России на Украине, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины.
"Сообщено о подозрении сотруднику предприятия, входящего в госконцерн "Укроборонпром", по факту оправдания, признания правомерной вооруженную агрессию РФ против Украины", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
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По информации ведомства, подозреваемый, фамилия которого не называется, публично оправдывал спецоперацию РФ и убеждал других сотрудников, что ракетные удары по Украине наносит украинская армия.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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