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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2022 - РИА Новости, 28.06.2022
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2022 - РИА Новости, 28.06.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T14:26
2022-06-28T15:18
инфографика
спецоперация
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 июня 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Посол ЛНР Родион Мирошник сообщил, что союзные войска прошли уже треть Лисичанска, ведут стрелковые бои в районе стадиона “Шахтер”. С восточной стороны военные зашли на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. С северной стороны города возле населенных пунктов Шепилово и Приволье союзные силы форсировали Северский Донец и закрепились на правой стороне реки, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления.За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотника, 350 зенитных ракетных комплексов, 690 реактивных систем залпового огня, 3837 танков и других бронемашин, 3037 орудий полевой артиллерии и 3889 единиц автомобильной техники.
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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спецоперация, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, инфографика
14:26 28.06.2022 (обновлено: 15:18 28.06.2022)
 

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2022

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.

Карта спецоперации на Украине

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2022Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.06.2022

О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 июня 2022 года

Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. Посол ЛНР Родион Мирошник сообщил, что союзные войска прошли уже треть Лисичанска, ведут стрелковые бои в районе стадиона “Шахтер”. С восточной стороны военные зашли на территорию Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. С северной стороны города возле населенных пунктов Шепилово и Приволье союзные силы форсировали Северский Донец и закрепились на правой стороне реки, где оборудуют плацдармы для дальнейшего наступления.
За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 218 самолетов, 133 вертолета, 1382 беспилотника, 350 зенитных ракетных комплексов, 690 реактивных систем залпового огня, 3837 танков и других бронемашин, 3037 орудий полевой артиллерии и 3889 единиц автомобильной техники.
 
ИнфографикаСпецоперацияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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